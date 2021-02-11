教大GPS：幼園生已有膚色既定印象

生活經驗影響孩子印象

讀者也許認為，小朋友年紀尚小，未能明白歧視這些艱深理念。然而，研究結果並非如此。無論外國還是本地的研究也發現，3至6歲就讀幼稚園的幼兒，已經對不同膚色的人有固定的印象。研究員會向幼兒展示不同膚色人士的圖片，問他們有什麼觀感。結果，幼兒對黃或白色皮膚人士，更多選取「友善」、「誠實」等特徵，印象正面；對深色皮膚人士，則更多選取負面的「自私」、「兇惡」等。由此可見，幼稚園階段的幼兒，心中已經對不同膚色人士存有既定的印象。

讀者又或者會問，如果成人不歧視不同膚色人士，小朋友就不會有這些負面印象？就這看法，我們可思考：小朋友的日常生活經驗給予了他們什麼印象？例如：小朋友在港鐵中，看到乘客都不選擇坐在某些人的旁邊，他們自然覺得，不應坐在這些人附近。另外，小朋友遇到某種族的第一個人是傭工，第二人也是傭工，第三人也是，很容易就推論出「這種族人士都是傭工」的結論。因此，就算成人不歧視，現今社會給予小朋友的生活經驗，也使得他們對非華語人士有一定的印象。問題是：我們應否把社會這些固有印象，延續到下一代的小朋友？

認識多元文化 拓闊平等社會想像

我們看坊間的教材、繪本，不難看到當中對非華語小朋友的描述，常常是「無自信」、「說話結結巴巴的」。其實，形容非華語小朋友應有很多不同的角度，他們也是「天真活潑」、「能歌善舞」，為何我們偏偏不這樣描寫，而只側重他們的中文水平？教育小朋友的時候，我們應該給予他們一個對將來社會美好、平等的想像？還是要延續一個本可改變的現况？

文化共融不是同化，我們期望雙向溝通、互相學習。非華語人士要學好中文、融入社會之餘，華語人士也要認識非華語人士的生活習慣，欣賞他們多采多姿的文化。多元文化拓闊我們的視野，豐富我們的生活方式。香港的定位是國際城市，來自世界不同地區的人士只會愈來愈多。除了學習外國的文化，小朋友也應該認識香港本地由開埠以來已有的多元文化。小朋友對多元文化有所覺醒，香港社會將來才可變得更平等。

文：林浩昌（「非華語幼兒的中國語文教學專業發展課程」課程主任、兒童教育及發展科學研究中心成員）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第347期]