親子筆陣．感講你知：喜歡打機為什麼？

我邀請家長細心記住接下來的這句話：「每個人的每個行為都是為了滿足自己的『需要』。」 例如與朋友吃飯能滿足「友誼」的需要，又例如閱讀書本能滿足「學習」的需要。同樣道理，每個孩子打機背後，也是為了滿足他們生命中的一些「需要」。以下，我將介紹其中3個與打機息息相關、但又較少人提及的需要，希望能幫助你更了解孩子的真正需要，對症下藥！

1. 成就感

有時候，孩子是想透過遊戲找到「成就感」。每個人都希望自己做得「好」。在這方面，電子遊戲有即時的回饋系統，像等級、成就和分數等，每個關卡都有數字化的經驗值，儲夠經驗值便會升級，讓玩家每數分鐘便能獲得一些「成就感」。相比之下，日常生活就難以取得同樣效果。以學習為例，縱使是投入了數小時，仍未必能立即感受到自己的進步，也不一定可以在考試在得到高分。不少孩子迷上電子遊戲，便是因為這種即時反饋帶來的「成就感」。

2. 自主

你的孩子或許也希望在遊戲中找到「自主」。隨着成長，孩子希望有更多自由探索的機會，而「自主」也是電子遊戲的核心吸引力之一。生活中，孩子的生活有不少事情都由大人代為決定，例如學什麼樂器、上什麼興趣班，甚至周末做什麼等。我們之所以「替孩子做決定」，是擔心孩子心智還未成熟，未能做出合適的選擇。這個時候，孩子便可能會嘗試從虛擬世界找到「自主」。在電子遊戲中，孩子的每一步都是由自己決定，包括買什麼道具、運用什麼策略等。這種「自己做決定」的感覺，也是塑造孩子自我概念的關鍵之一。

3. 明確方向

有一次，我跟一名小五學生聊天，我問他：「你不覺得這個遊戲很難玩嗎？為什麼你願意花這麼多時間練習呢？」那遊戲很複雜，要花許多時間掌握，在我看來並不比學習中英文容易。他答：「不會啊！這個遊戲有各種任務告訴我下一步要做什麼，完成了一個任務就會有下一個更高難度的，而且獎勵也很豐富，所以我只要花時間練習便能很快進步！」他的回應正正反映了電子遊戲如何滿足孩子對「清晰目標」的需要，當遊戲的任務明確，而且相信自己有能力完成時，他們便會有動力不斷達成。再結合上述的「成就感」，遊戲在有進步時給予獎勵，便能讓孩子願意勤奮地學習電子遊戲。家長們，如果你的孩子在日常生活中也能找到這樣清晰且步驟明確的「方向」，或許他對於電子遊戲的依賴也會大大降低。

當然，除了以上3個原因，友誼、合作、樂趣等也是孩子的常見需要。明白孩子打機背後的需要，是我們與孩子一起擺脫「沉迷」的第一步。如果我們不理解孩子，單單透過時間限制、責罰等方式，往往只會事倍功半。找到孩子打機背後的「需要」，讓孩子在日常生活中也得到「成就感」、「自主」和「明確方向」，才是釜底抽薪的辦法。

文：郭梓樂（JUST FEEL感講共同創辦人暨執行總監）

作者簡介﹕註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

[Happy PaMa 教得樂 第347期]