童繪遊樂場：「和諧粉彩」工具篇

1. 粉彩（pastels）（圖A）： 作為主角，「分量」當然最重要，這裏所指的是粉彩的色彩數目。色彩愈多，理論上便愈多選擇，為畫作提供了愈有利的條件，創作時自能盡情發揮。在市面上較容易找到12、24和36色的粉彩，72色由於價錢較高，要在一些具規模的文具店和美術用品公司方可找到；120色更要到專業的美術用品公司購買，而且因價錢昂貴，很多時只接受訂購。

2. 粉彩紙（pastel paper）： 有別於一般圖畫紙，除了紙面質感豐富外，也備有不同顏色以供選擇。個人較為喜愛選用深色，因為更能表現出粉彩的柔和細緻特性。但若只是作為嘗試，又或是讓小孩子體驗樂趣，一般圖畫紙也可以。在尺寸方面建議不要太大，剪裁成正方形（約12至15cm）更佳，可免卻兼顧方向上的問題。

3. 泥膠（Kneadable eraser） ：即一般素描用的，具有黏力，質地柔軟，可以揑出不同形狀，主要用於清除多出的粉彩和光潔位置表現。

4. 𠝹刀（cutter）（圖B）： 除了市面一般文具店可以買到的那一種之外，在美術用品公司有一些筆形的小𠝹刀，操作方便，剪裁模版時靈活得多。

文、繪圖︰Miss Rita

作者簡介﹕Art Playground視藝老師

[Happy PaMa 教得樂 第347期]