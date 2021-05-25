營媽在加：加拿大的環保意識

換着從前在香港，我可能不假思索便丟棄一些可回收的物品，但回流加拿大後，自覺環保意識大為提升。在此和大家分享一下加拿大人的環保意識︰

家居廢物分類

回流後，其中一樣在生活上需要學習的，就是為家居廢物分類。垃圾車會每周一次來收集已分類的垃圾，因此不少人的車房常備有回收桶，專門放塑膠、金屬和紙張；也有放廚餘、園藝廢物的回收桶，例如剪草後的草或樹枝；另有一個桶專放不能分類的垃圾。發泡膠（polystyrene，即聚苯乙烯）則要分開存放，並要自行送往指定廢物回收站。雖然花的時間不少，但慢慢已變成大家的生活習慣，並感到值得為環保出一分力。

善用廚餘減少浪費

加拿大人普遍討厭浪費食物或資源，所以大家出外吃飯，一般不會叫太多，萬一真的吃不下，即使分量不多，侍應也會主動詢問是否需要包起帶走。至於廚餘，則每周由市政府回收，再好好利用在其他方面。

可持續食物來源

近年，過度捕魚令某些海鮮絕種。加拿大人頗有「可持續食物」的意識，以卑詩省為例，每年深受本地人歡迎的斑點蝦，必須領牌照才可以捕捉，以免過度捕捉，也確保不會被吃光。在超市，某些魚或海鮮亦會標明是「可持續選擇」（sustainability choice），證明不少人都關注自己食物選擇與環境的關係。

支持本地有機農場

卑詩省有不少本地農場，不少本地人都喜歡到農場選購農產品。超市亦常有特別標明是本省種植的農產品，支持本地農夫之餘，也是綠色飲食的一部分，因為減少食物的運送距離，是減少碳排放的方法之一。

鼓勵多食植物性食物

作為營養師，不能不提近年新推出的「加拿大食品指南」（Canada Food Guide），這也是走向一個植物性飲食的建議。指南以植物性食物佔大比重，鼓勵大家多從乾豆、果仁等攝取蛋白質，因為減少進食動物性食物，也是綠色飲食的關鍵，從中可減少碳排放，對個人健康和地球均有益處。

文：Priscilla

作者簡介﹕註冊營養師 ，追求事業與家庭平衡，5年前， 一家三口毅然帶着兩隻小狗回流溫哥華。此刻心靈富足，享受慢活生活。YouTube 頻道︰youtube.com/c/nutritionmama

[Happy PaMa 教得樂 第347期]