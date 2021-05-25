親子筆陣．背山傲海：培養孩子善良的教導方向

我先講講教導的方向。每個父母和孩子的特性都不一樣，生活背景和家庭條件也各異，並沒有一套人人適用或必然有效的方法。但只要有了正確和明確的方向，就每一個家長都可以因應自己的能力條件各師各法，培養孩子成為善良的人。為了便於家長記憶，我將這個教導孩子善良的方向歸納為3個「人」。也就是家長應該着意培養孩子的3種做人態度。

第一個「人」是賞人之長。家長應該着意教導孩子懂得欣賞別人長處。應試教育的意識形態是有你無我，你死我活。因為第一名只有一個，你得到了我就沒有了。因為排名是相對的，你高了我便低了。因為升名校、升大學的名額有限，你考進了，我的機會就小了。在這種惡性競爭文化下成長的孩子，很容易產生扭曲的心態——不懂（其實是不願）欣賞別人的長處。不能欣賞別人長處的心態，很容易就會轉化成妒忌甚至憎恨別人長處的心態，輕則刻意挑剔惡意貶損，重則誣衊陷害落井下石。如此他的人格成長必將離善日遠，樹敵日多。敵人多了，又怎會幸福。

第二個「人」是容人之短。即包容他人的短處。家長應從小教育孩子，當看到他人在某方面能力不如自己時，不能驕傲自大，輕視甚至羞辱他人。而是給予包容和尊重、幫助和鼓勵，這才是正確的做人之道。家長應讓孩子明白，沒有人是樣樣皆能的，也沒有人是毫無才能的。任何人都會有不如別人的時候，孩子他自己當然也不會例外。所以做人要有容人之短的胸襟氣量，這樣才能獲得別人的敬重。如果不懂得容人之短，任由自大心態惡化，人就會變得囂張妄狂，自然就變得神憎鬼厭，也不可能幸福。

善意會循環 培養「救人之急」心態

第三個「人」是救人之急。在看到他人有急難之時，要主動救助。要使孩子日後擁有幸福的人生，就應該從小培養他的助人意識。在得知別人有需要時，特別是身邊的人面臨急難時，應該盡量去幫。有能力幫多少就幫多少，行動上幫不了，情意上支援，一兩句安慰鼓勵的話，甚至只是默默聆聽都可以。我必須再三表明，我這裏談的是「8不家教觀」的第7觀——「孩子的成就是擁有幸福人生，不是成為社會成功人士」。因此我是從「善良有助擁有幸福人生」這個現實甚至可以說是功利的角度而談，而不是從道德，視作一種義務和責任的角度而談。所謂「助人為快樂之本」，懂得助人，才能獲得因助人而得到的快樂，比如收穫別人的感恩，體驗自我滿足的喜悅等。這些快樂當然也是幸福人生的要素之一，但助人和幸福人生的關係並不止於此。善意會循環，也會回饋。人有三衰六旺，任何人都會有遇到困境需要他人援手的時候。平常會救人之急的人，當他面臨急難的時候，自然也會有人來救他之急。我不是說助人是為了有朝一日有人來助自己，我只是說善意的付出是會有（即使不是每一次，也不一定是即時的）回報的。要擁有幸福的人生，必須擁有在困境時肯來救助自己的人。這些人不會無故而來，這些人只會因你平時對他們的善行而來。所以培養孩子「救人之急」的心態意識，對他們擁有幸福人生至關重要。

至於培養孩子善良比較具體的教導方法，我們下次再談。

文：陳葒（「陳校長免費補習天地」創辦人）

作者簡介﹕深信有教無類，毅然放下直資中學校長的高薪厚職，成立免費補習天地，助基層學童補習；近年亦大力推動「無牆教室」。

[Happy PaMa 教得樂 第347期]