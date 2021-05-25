好去處：農莊輕鬆一日遊 親親羊駝賞花海 湖邊閒歎下午茶

文：顏燕雯

小模特兒：Karia Ho

位於大埔的有機農莊蝶豆花園一向以紫色蝶豆花及可愛羊駝作號召，其實園內好玩的景點並不止於此！農莊平日入場費為每個大人$200，小朋友$150，而全新的下午茶套票只要每位$299便包括親親羊駝券、天鵝觀光船、蝴蝶祈福券及免費專業拍照，重點是能夠一嘗連網紅也專程來此打卡的蝶豆花主題3層甜品架下午茶，紫色與藍色配搭的美食和飲品坊間少見，在餐廳的戶外座位更可以一邊欣賞大自然景色，一邊吃甜品影靚相，一次過滿足大小朋友多個願望！

■INFO

蝶豆花園親親羊駝連下午茶套票

日期：即日至7月31日（須2天前預訂）

下午茶供應時間：下午3:00及3:30

價錢：$299/位（2位起，大小同價）

購票網址：bit.ly/3mLvMkm

地址：新界大埔鳳園路8號蝶豆花園

交通：由大埔中心乘搭小巴20M或大埔墟火車站A出口乘搭小巴20P，約10分鐘車程

[Happy PaMa 教得樂 第347期]