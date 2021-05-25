家家有禮：「着數」商場入會 享4大禮遇

凡於Mira Place即日消費滿$400，即可成為Mira Green會員並獲贈500迎新積分，憑消費$1=1分換領精彩禮遇，盡享多個商戶的全年折扣及限定優惠。累積指定消費，可升級為VIP會員Mira Pine，盡享4大專屬禮遇，包括每日1小時免費泊車、優先禮品換領、聖誕及生日驚喜禮遇和專屬體驗，並能以積分優先換取The Mira Hong Kong staycation住宿體驗連米芝蓮推薦餐廳國金軒2人晚餐（圖），以及免費工作坊體驗等。

而即日至5月31日，所有會員以電子消費滿$1500可獲贈$100商戶現金券，Mira Pine會員以電子消費滿$3000更可獲贈$500商戶現金券，同時於推廣期內消費可賺雙倍積分，是時候準備好全家人的購物清單了！

◆Mira Green會籍推廣優惠

申請方法：於Mira Place即日消費滿$400，即可成為Mira Green會員並獲贈500迎新積分；現有Mira Place會員將自動轉為Mira Green會員，並享同等禮遇

網址：www.miraplace.com.hk

■送Whats Beauty優惠券

Mira Place送出Whats Beauty優惠券予《HappyPaMa教得樂》讀者，名額10個，每人可獲價值$100的優惠券3張。有興趣的讀者請於5月31日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。（圖2）

問：成為Mira Green會員需於Mira Place即日消費滿多少金額？

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第347期]