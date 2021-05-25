荷蘭攝影師愛港活力 鏡頭捕捉人貓情味

眼前的荷蘭人Marcel Heijnen，最為港人熟悉的身分是貓攝影師，笑言幾乎有半生時間在亞洲度過。他也有貓一般的高冷氣質，盤腿坐在沙發上，跟我們談荷蘭談香港。

Marcel Heijnen（馬奕修）較為人認識的應該是他的攝影集《香港舖頭貓》，記錄本地老店裏貓的身影，眼熟的日常風景在他的鏡頭下流露出令人珍重的人貓情味。其實Marcel早年以視覺設計師為職業，只是近年專注於攝影，作為他記錄好奇心與追尋生命意義的媒介，吸引了香港讀者和海外媒體目光。

鍾情香港群峰 享受行山樂

Marcel自1992年起便在亞洲居住、工作，早年長居新加坡，喜歡當地人人會說英語，溝通方便，而且新加坡多種族融和，是個文化大熔爐。「香港人口種族較單一，超過95%人操廣東話」，他說無論在香港居住多久，都被稱為「外國人」、「鬼佬」，感覺較難融入。荷蘭人大都能說流利英語，他憶述當年大約12歲開始學習英語。在荷蘭，英語電視節目會以原音上演加字幕，不會用荷語配音，令人更易學習英語。Marcel表示現時荷蘭人的英語程度，已超越瑞典與丹麥等同樣以英語為第二語言的國家。他記得年幼時，身邊那些七老八十的親戚多是勞工階層，不大會說英語。如今，即使是他已屆80歲的母親，由於曾在國外居住數年，也說得一口流利英語。雖然新加坡比起香港的溝通較無障礙，但Marcel卻更喜歡香港的活力，還有美麗的郊外風景。他喜歡在群山起伏的香港行山，那是在新加坡無法享受的活動。近5年來，Marcel每年也花一半時間在荷蘭阿姆斯特丹，一半時間在香港。有時候會一年往返阿姆斯特丹2、3次，每次停留一段長時間。

回國看展覽表演汲取靈感

他自7歲起在工業城市Eindhoven長大，生產貨車的DAF Trucks以及港人熟悉的Philips（飛利浦）均在當地設廠。隨着工業重心轉移，Eindhoven蛻變為一個以研究為首的知識型城市，有出色的設計學院與技術大學，但Marcel始終覺得阿姆斯特丹更有趣和更有文化氣息。他笑指荷蘭很小，即使居於Eindhoven，要去阿姆斯特丹逛博物館或到鹿特丹聽音樂會，也不過一個半小時車程，非常方便。

回到荷蘭，他總會充實自己，逛博物館，看展覽、表演，汲取各種創作靈感，也不時騎單車穿梭城內外，到訪各式小村。香港疫情剛開始前，他在荷蘭，去年3月到港後就沒有機會再回國。Marcel最想念的是居於當地的家人、朋友，以及那些豐富的文化資源。他在香港的朋友都很國際化，沒特別刻意認識居港荷蘭人，不過他抽空會幫忙荷蘭商會領導一支荷蘭創作小隊，協助籌辦活動。

荷蘭菜簡單為主 糕餅類出色

一直「滯留」香港的他有想念荷蘭家鄉的美食嗎？他笑言自己「從小就討厭芝士」，儘管荷蘭芝士很有名，大部分荷蘭人都喜歡吃，偏偏他就從來沒有喜歡過，他說「受不了芝士的氣味」。至於荷李活道有間238餐廳，是他在香港吃荷菜的選擇。他笑說，即使阿姆斯特丹現時有很多不俗的餐廳，但荷蘭並不以豐富飲食文化著名，一般荷蘭菜都以簡單為主，「有點像英國菜、德國菜，說不上細緻、講究」。他更笑說，少年時代，他們偶然會外出用膳，都不會吃傳統荷蘭菜，反而會吃中國菜、印尼菜等，整體而言荷蘭最出色的是糕餅類烘焙食品，因為荷蘭人喜歡喝咖啡，喜歡配搭蘋果批之類的烘焙食品同吃。難怪荷蘭的stroopwafel（荷式糖醬夾餅）能成為著名手信，Marcel每次在荷蘭都會買一大堆回港送給朋友。

阿姆斯特丹魅力源於自由風氣

荷蘭一向予人開放開明的印象，早在阿姆斯特丹設立紅燈區，又劃分特定的 「coffee shop」為指定發售大麻的地方，也是最早（2001年）承認同性婚姻的國家。Marcel表示，「這些都可以體現出荷蘭人的自由精神，人人都可以決定自己想要做什麼」。開明政策背後，當然也有不少問題，例如大量觀光客衝着紅燈區與大麻而來，不少當地人都感到厭倦，於是政府開始研究規管，例如大麻只容許售予當地人，希望可以減少只為大麻而來的旅客，而吸引更多喜歡參觀博物館等的高檔次旅客。又例如政府想要重置紅燈區，把阿姆斯特丹外圍包裝成大型情色中心，而原有的紅燈區就縮減情色元素，改而廣納設計師進駐。當然這亦引來部分性工作者的反對，認為自己有權利留在市中心等。但一切政策都只聞樓梯響，Marcel笑言「政府可能要討論10年以上才會有定論」，但他認為「最重要是講求平衡」。他憶起1970、80年代的荷蘭，當時的治安很壞，刀傷殺人罪行時有發生，在阿姆斯特丹外圍地區也有危險，不可隨便亂走，現時則變得士紳化。如果政府打算把一切都抹去，城市就會失去魅力，「阿姆斯特丹的城市身分，畢竟建基於城內無比自由的風氣」。

文：Selene Luk

編輯：王翠麗

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