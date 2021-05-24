癌治準繩：化療藥霧化灌肚 腹膜癌新救星

問：腹膜癌病徵是什麼？

早期腹膜癌大多沒有徵狀，直至病情發展到後期，病人可能腹部脹痛，腫瘤引致腹水或腸胃阻塞。病人無胃口進食，出現嚴重營養不良等問題，對病人及照顧者帶來極大折磨。

腫瘤擴散 預後較差

問：腹膜癌病人的預後（prognosis）如何？

絕大部分患者因腫瘤已擴散至腹膜及其他主要器官，分期上已屆晚期，傳統治療成效欠佳。而且很多病人因嚴重營養不良而無法承受各類治療，因此一般預後較差。

問：腹膜癌的傳統治療方法是什麼？

腹膜癌影響範圍較廣，單靠手術無法切除所有擴散至腹膜的癌細胞，即使手術後腫瘤也會很快復發；而且腹膜範圍太廣，不適合電療。病人往往只能接受靜脈注射的全身性化學治療，但成效不彰。如病人體質太差，很多時只能接受紓緩治療（palliative care）。

問：近年腹膜癌治療有什麼新發展？

研究指出，若病人單單只有腹膜轉移，仍可視為單一器官轉移，如能成功切除，仍有根治機會。近年香港已逐步引入細胞減滅手術（cyto-reductive surgery），並配合腹腔溫熱灌注化療（hyperthermic intraperitoneal chemotherapy，HIPEC）。外科醫生先用手術清除所有能看見的腫瘤，之後將經加熱的化療藥，透過腹腔鏡直接注入腹腔，務求將腹腔內所有細小殘餘癌細胞徹底清除，減低復發風險。醫學文獻指出，對於卵巢癌、胃癌及大腸癌的病人，腹腔溫熱灌注化療能有效提高存活率。

相對傳統靜脈注射化療，HIPEC好處有3點。

1. 化療藥直接灌注腹膜腔，膜腔腫瘤接受的藥物濃度大幅增加

2. 加熱後化療藥更易為腫瘤吸收，提升化療效果

3. 化療範圍局限於腹腔內，對身體其他部位影響輕微，副作用較少

部分癌症達八成有效

近年，歐洲開始流行一種更嶄新的腹膜化療技術——腹腔加壓霧化化療（pressurised intraperitoneal aerosol chemotherapy，PIPAC）。有別於HIPEC將加熱的化療藥直接灌注入腹膜；施行PIPAC時，外科醫生會先將化療藥物用儀器加壓成為霧氣（aerosol）再注入腹腔，吸收效果更佳，化療分佈更平均，病人耐受性也更好。醫學期刊《刺血針-腫瘤學》（The Lancet Oncology）於2019年發表的重磅研究，證實治療安全，而針對卵巢癌、胃癌及大腸癌的病人，其有效比率更達至60%至80%等。期望更多研究相繼面世，推動此技術能更廣泛應用。

問：哪些病人適合腹腔化療？

腹膜原位癌，又或大腸癌、卵巢癌、胃癌擴散至腹膜的病人，特別適合腹腔化療。然而如果病人腹膜腫瘤太多、體質太差，又或已有嚴重腸塞等，俱不適合接受此治療。故此，醫生團隊會小心選擇合適病人，並經一系列評估，務求將併發症風險減至最低。

文：蔣子樑（香港大學臨牀腫瘤科臨牀助理教授）