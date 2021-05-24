疫下睇牙好牙煙? 做足預防安心檢查

早前世界衛生組織報告指出，口腔保健服務最受疫情影響，有77%地區的牙科服務曾有部分或嚴重中斷的情况；有媒體形容，疫情帶來了「牙科災難」，不少人推遲牙科檢查，加劇牙患。

疫情放緩，重新接受牙科服務，有沒有風險？

過去一年，香港人是否絕迹於牙科診所？香港大學牙醫學院牙科公共衛生講座教授盧展民指出，牙科服務在去年上半年最受影響，因當時未知何謂「最好的防疫措施」，唯有盡量減少使用含霧化程序的工具檢查，如避免用超聲波洗牙機及高速牙鑽，以免水分子、氣溶膠（aerosol）等有可能經飛沫或空氣傳播。

避用霧化儀器 手動刮刀洗牙

不少人對看牙醫卻步，是因為擔心治療過程中有霧化程序，水花四濺或令病毒經空氣傳播。香港大學牙醫學院口腔頜面外科臨牀副教授梁耀殷指出，疫情初期，牙醫、護士均不了解新冠病毒傳播模式，加上未知有何防疫措施可應對疫情，故不少牙醫都改用傳統方法治療病人。

他在去年5月，遇到一個病人因急性鼻竇炎求診，惟當時疫情嚴重，團隊擔心以噴水手術儀器打開鼻竇會造成氣溶膠，或令病毒傳播，最後只好改用槌和細鑿打開鼻竇，並取出異物。他亦曾聽同行分享，有牙醫會以刮刀手動清潔牙面，刮走牙石及牙垢膜，代替超聲波洗牙儀器，減少產生飛沫；研究亦指出，兩款洗牙方法的潔淨程度無異，「只是牙醫要多花心思及時間洗牙」。

梁指出，為應對疫情，其部門後來亦有購入外置吸霧化系統，功能就如大抽油煙機，做手術時可放於口腔旁邊，吸走並減少大水粒（droplet）及氣溶膠含量，令需要用噴水儀器的牙科程序更安全，毋須擔心噴水造成氣溶膠傳播病毒，降低傳染風險。

人手吸大水粒、氣溶膠 套「橡皮障」

不過，他強調，外置吸霧化系統並不是牙科程序的必需品，「只是一個addition」，令病人不會因太擔心而推遲緊急或定期的牙科服務。即使沒有外置吸霧化系統，牙科診所可安排多一名護士，以人手吸走大水粒、氣溶膠，也可達同樣效果，不用擔心疫情期間到牙科診所檢查牙齒或牙科治療有染疫風險，因「牙醫都做了好多工夫保護自己，初期的保護裝備就如入深切治療部（ICU）的級別」；而縱觀香港及其他地區牙科診所，亦未有發現在牙科診所染疫的「牙醫群組」。因此，只要小心做足防疫措施，如減少使用噴水儀器，套上牙齒橡皮障（rubber dam）才為病人補牙，避免水花四濺及防止病菌，牙醫、不同病人間互相傳染的風險並不高。

加設空氣清新機、消毒燈

盧展民補充，疫情爆發後，牙科診所一直有參考香港牙醫學會提供的指引，實施不少新防疫措施，如會問到診者的病歷、身體狀况，亦會為他們量體溫，作第一步篩查；部分診所亦有加設空氣清新機、消毒燈，有多一重保護。另外，部分牙醫亦加長接待客人的時間間距，方便職員清潔及消毒儀器，換上新的保護膠等，避免飛沫留在診症室，「客人與客人間我們預留了更多時間，由隔5分鐘變成10分鐘」，每日接待病人數量因而少了一至兩成，「反而有些客人跟我說，現在更難預約睇牙」。

他續稱，即使在疫情前，牙醫也會穿上整套保護衣，亦有既定消毒程序，形容「現時只是再加強（消毒），將一些本來都有的程序，再小心、嚴謹一點去做」；市民毋須過分擔心，亦不用刻意預約每日最早的時段看診，「牙醫做完每一個病人後都會徹底清潔診症室，所以不是說第一個好一些，下一個會較差」。如有疑問，建議先與牙醫商討自身情况，不建議自行決定是否需要接受牙科治療。

口腔衛生變差 牙石增多牙肉發炎

他續稱，受疫情影響，不少客人推遲牙科檢查，較常出現口腔衛生變差、牙石增多及牙肉發炎的問題；部分人如未有按時定期做牙科檢查，更可能有蛀牙、牙痛等問題。惟就他觀察，未有發現因延期檢查而有特別大的口腔問題，形容「口腔情况仍在牙醫處理範圍以內」。及至今年初，牙科服務已有八至九成回復正常。他建議，如牙科檢查曾因疫情改期，可趁現時疫情放緩，重新預約服務。

文：姚穎彤

編輯：梁小玲

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