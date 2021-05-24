醫路同行：破解小兒割包皮的困惑

˙孩子包皮是否正常？日常應怎樣護理？

包皮是覆蓋在男性生殖器前端的外皮，正常情况下能完全或部分遮蓋龜頭，醫學上沒有所謂「過長」或「過短」準則。男孩在3至5歲前，若未能把包皮翻開，屬正常情况，稱為生理性包莖。5歲左右，約九成男孩的包皮都可翻開。家長為孩子洗澡時，可教導孩子生殖器是正常身體一部分，教孩子自行翻開包皮，露出龜頭清洗。包皮清洗乾淨，患龜頭炎的機率便減少。另外，要注意翻開包皮清洗完畢後，應馬上復位，以免包皮口緊束在龜頭上方的冠狀溝處，造成包莖嵌頓（paraphimosis），陰莖會在數小時內異常腫脹，須緊急入院處理。

包皮過緊易龜頭炎

˙怎樣的包皮才算有問題？如何治療？

醫學上沒有包皮「過長」，但有包皮過緊過窄，令龜頭難以露出清洗，醫學上稱為包莖（phimosis）。包莖最常引起問題是龜頭炎（balanitis）。若能及早處理，用溫和消毒藥水浸泡患處即可痊癒，不一定要用抗生素。康復後，醫生會建議家長每天為孩子清潔包皮，或提醒孩子幫包皮「洗白白」。亦可處方類固醇藥膏，塗在包皮前端最窄的地方，可有助包皮鬆開。據醫學文獻顯示，這種療法十分安全，成功率達七至八成，亦沒有系統性副作用，建議療程最長為8星期。如果採用這些非手術療法後仍未見效，又或有復發性龜頭炎、閉塞乾燥性龜頭炎、復發性尿道感染等問題，醫生便會建議包皮環切術，亦即是「割包皮」。做手術時需要全身麻醉。醫生會將覆蓋陰莖前端多餘包皮切除及止血，並用自行融解的縫線縫合傷口。孩子割包皮後更容易清潔生殖器，減少發炎風險。

˙割包皮是否愈早愈好？

很多家長覺得割包皮是「愈早愈好」，其實小孩子仍有很多進步空間，除非有復發性龜頭炎或其他問題，否則毋須過早為孩子決定割包皮。研究指出，初生嬰兒割包皮（neonatal circumcision）有可能減低尿道感染風險，但效果不算十分顯著。必須強調的是，包莖不會妨礙孩子生殖器的發育，所以5歲或10歲做手術也沒有大分別，家長毋須有額外的心理負擔。不過，在青春期發育後才做手術，術後傷口疼痛、出血的風險略高。因此，對於包皮緊的孩子，一般在嘗試塗類固醇藥膏無效後，醫生便會建議安排時間做手術。

文：繆蔚章（香港中文大學醫院小兒外科專科醫生）