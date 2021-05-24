酸苦甘辛鹹重平衡 五味過偏 五臟受罪

中醫的「五味」是指酸、苦、甘、辛、鹹。所謂的味並不單是按字面解作食物味道，它也是一個抽象概念，意指食物的功能和對五臟的作用。當中酸味能收斂，苦味能清熱解毒，甘味能補益緩中，辛味能宣散、行氣、通絡，鹹味能軟堅散結、瀉下。根據五行對應五味及五臟的關係，《黃帝內經》認為「酸入肝（木）、苦入心（火）、甘入脾（土）、辛入肺（金）、鹹入腎（水）」。

五味調和，則臟腑機能平衡協調，若五味過偏，則因應所偏之味而對相應的臟腑有不良影響。《彭祖攝生養性論》認為「酸多傷脾（木剋土），苦多傷肺（火剋金），辛多傷肝（金剋木），甘多傷腎（土剋水），鹹多傷心（水剋火）」。

酸多傷脾：肌肉失彈性 小便不暢

過食酸味，容易令肝氣太盛而克制脾胃功能。中醫認為脾主肌肉，其華在唇，因過食酸而有損脾胃，可導致肌肉變厚失去彈性，以及嘴唇失去潤澤而龜裂翻開。此外還可出現食慾不振、食後腹脹、反酸惡心、口苦等肝氣犯脾的徵狀。又由於酸主收斂，《黃帝內經•五味論》中認為「酸走筋，多食之，令人癃」。過量食酸可妨礙水液運行，如使下焦約而不通，可致小便不暢，甚至癃閉不通（即尿量減少，小便點滴而出，甚則閉塞不通）。

苦多傷肺：皮膚枯槁 毛髮脫落

過食苦味，會導致心氣偏盛而克制肺臟功能。中醫認為肺主皮毛，因為過食苦味，可導致皮膚枯槁無華，而且毛髮脫落。《黃帝內經•五味論》中認為「苦走骨，多食之，令人變嘔」。由於苦味屬性為寒，多食苦則令三焦通道閉而不通，以致胃氣不降而反向上逆，可表現為嘔吐。

甘多傷腎：骨痛腰痠 心胸翳悶

過食甘味，可使脾氣偏勝而克制腎臟功能。中醫認為腎藏精，腎主骨，其華在髮，過食甘味可使頭髮失去腎精的濡養而失去光澤甚至脫落，而且可令骨骼失養而引起疼痛麻痹、腰痠膝軟、精神委靡不振等腎精虧虛表現。《黃帝內經•五味論》中認為「甘走肉，多食之，令人悗心」。過食甘味會窒礙脾胃運化，以致出現心胸翳悶、脹氣等消化不良徵狀。

辛多傷肝：氣弱乏力 心悸不安

過食辛味，會因肺氣過盛而克制肝臟功能。由於中醫認為肝主筋，其華在爪，過食辛味者易致筋脈拘急、指甲脆弱不榮。《黃帝內經•五味論》認為「辛走氣，多食之，令人洞心」。辛味食物多為熱性，而且有發散的作用，過食辛則可導致發散太過，容易耗氣傷津，導致氣弱乏力、心悸不安等。

鹹多傷心：血脈凝滯 臉色變暗

過食鹹味，可致腎氣偏盛而克制五臟中的心臟。心主血脈，過食鹹可導致心脈不通、血脈凝滯，兼導致臉色變暗。《黃帝內經•五味論》認為「鹹走血，多食之，令人渴」。多食鹹可令血脈變得不暢通，而同時又會使胃中津液耗竭，表現為口乾舌燥、渴欲飲水。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

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