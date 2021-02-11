吾生有杏：院長醫生周記（151）：我是如此學醫

請不要誤會，這並不代表教授推卸責任，讓我們自生自滅，只是學醫之路需要有「自我承擔」、「終身學習」的心態。

挑燈夜讀 化身「崇基燈塔」

當年沒有先進科技協助，教授上課還是用投影膠片或在黑板上「即席揮毫」。既沒有派lecture notes，更談不上錄影重溫，所以我要學習手抄筆記及繪圖。面對很多不明白的問題，下課後我便跑到圖書館翻查參考書，然後編寫自己的lecture notes。雖是辛苦耕耘，但真正的學問卻靠着自己一點一滴累積回來。

讀書的歲月很艱苦，既要溫習當天所學的新知識，又要預備明天的課堂，否則隨時跟不上教授「飛」膠片，所以經常要挑燈夜讀。當年我住在崇基學院山邊的宿舍一角，夜闌人靜，漆黑一片，只有微弱燈光從我的窗口照射校園，所以同學都笑我是「崇基燈塔」。

感謝傲慢「大醫生」反面教材

以為讀書難，原來出到醫院臨牀學習更難。醫科生是病房內最低等的生物，終日在擠擁的空間寄居流連，經常被視為「阻礙地球轉動」，所以我們自嘲為「浮游有機生命體」（floating organic life forms）。當年學醫有點像賭彩數，學習機會很視乎跟着什麼導師。雖然有些是友善及照顧學生的好醫生，但也有不少傲慢和兇惡的「大醫生」，令我們飽嘗辱罵及恥笑的滋味。回想過來，我也要感謝他們的反面教材，讓我學會自強不息，亦提醒自己不要重蹈他們的覆轍。

學醫，其實是學做人

畢業後，我展開了學醫之路的全新一頁。真正在醫院工作，方發覺以往所學的知識不夠用，又不懂得學以致用，所以經常「撞板」，被駡得「 狗血淋頭」。不少臨牀經驗是從痛苦及失敗中學習得來。歲月或可以提升醫術，但要改善個人修養、懂得聆聽與溝通卻是窮一生也未必能夠參透。當年初出茅廬，血氣方剛，不懂待人接物，走了不少冤枉路後才逐漸明白「學醫，其實是學做人」。多年來遇過不少傑出人才，可惜大多都是活在自己的世界裏。

這些前麈往事只是一些「老海鮮」茶餘飯後的話題。時代改變了，長江後浪推前浪，新一代學醫又是怎麼一回事？且待下回分解。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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