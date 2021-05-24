扳頸踩背風險高 按摩「追力」 陷繃緊惡性循環

按摩有不少禁忌，扳頸、踩背、追力……亂按隨時出事！

坊間按摩類型繁多，推拿、油壓按摩、指壓，有何分別？如何選擇合適服務？

「舒適」按摩 未必有治療效果

香港中文大學中醫學院校友會副會長、註冊中醫區梓桓表示，醫書《醫宗金鑑》內提到「正骨八法」，包括「摸、接、端、提、推、拿、按、摩」。當中「摸、接、端、提」一般用於治療骨折，「推、拿、按、摩」則針對肌肉、筋骨，亦可用作檢查。他估計，坊間按摩店一般統稱按摩服務為「推拿」、「按摩」，可能是參考「正骨八法」，抽取並合併不同字眼來取名。

他強調，雖然同樣稱為按摩，惟坊間的中式推拿、按摩服務，主要以舒適享受為主，未必有中醫治療原則及理念；而中醫推拿、按摩以至針灸，以治療為目標，針對患者實際病况、穴位、經絡、筋骨等解剖原理作治療改善，「不是全身都按，亦不會只為舒服」。香港大學專業進修學院中醫推拿課程兼職導師、註冊中醫徐思濠補充，不少人以為推拿、按摩只可用於治療與筋骨相關的痛症，其實中醫亦會以此治療部分內科問題，如紓緩經痛、月經不調、胃痛、消化不良等。

物理治療 推捏拍增血液循環

東華學院醫療及健康科學學院教授及課程主任（物理治療）司徒佩玉指，按摩是物理治療常用治療手法之一。物理治療師評估病情後，會採用不同治療方法，其中按摩是根據肌肉纖維方向，運用推、捏、拍等手法放鬆肌肉、增加血液循環。手法治療以外，還可利用不同的電療儀器，再配合適當運動，作為整體治療，而非單靠按摩。

嚴重筋骨肌肉痛 宜看中醫

至於各類按摩手法有何分別，徐思濠解釋，中式按摩結合按摩、穴位推拿；腳底按摩則是「中西合璧」，利用西方有關足部反射區的概念，配合中醫穴位理論，達「治未病」或實際治療效果；指壓屬日式按摩的主要手法，用手指在肌肉、穴位、經絡按壓；油壓則屬歐式、瑞典式按摩手法，旨在令人放鬆。選擇哪種按摩服務，視乎個人需要；如只是為放鬆，「用任何按摩手法都有效」；但如有嚴重筋骨肌肉痛症，如腰痛，就應向中醫或專業人士求診。

全身按摩逾2小時 可傷神經血管

徐思濠警告，每次按摩時間不宜過長，全身按摩應不多於2小時、局部按摩則不超過半小時，否則有可能引致損傷、勞損，甚至傷到神經、血管，或導致發炎。按摩力度亦並非愈大愈有效，有些人因為「受力」而要求大力按摩，或是過度按摩的徵兆。司徒佩玉補充「追力」可致肌肉纖維化，想放鬆肌肉卻反而變得更繃緊。按摩位置亦要注意，因某些部位受傷風險高。區梓桓指，如針對肩、頸位置的大肌肉，風險不算高；惟「扳頸」、「踩背」等動作講究技術和力度控制，一時錯手，或會引致嚴重神經損傷或骨折，「不建議亂試」。司徒佩玉亦提醒，頸動脈位於頸部兩側，不宜隨便捏按。如果感到頭暈、面或手部麻痹，應立即停止按摩。

■不宜按摩人士

● 骨質疏鬆患者易導致骨折

● 患類風濕關節炎，按摩使病情加劇

● 血友病患者容易出血

● 正服食薄血藥有出血風險

● 血管栓塞

● 靜脈曲張

● 開放性傷口

● 心臟病、高血壓患者

● 皮膚敏感

● 身體極度疲勞

● 太飽或太餓

資料來源：區梓桓、徐思濠、司徒佩玉

文：姚穎彤、李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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