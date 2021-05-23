通識導賞：超現實主義 追尋我們的神話

開山始祖．改革世界 改變生命

「超現實之外——巴黎龐比度中心藏品展」剛於上周五在香港藝術館開幕，展覽籌備為時三年，由超現實主義研究權威、巴黎龐比度中心國立現代藝術館副總監戴迪亞．歐登傑負責策展，本為上年「法國五月」的展覽項目，受疫情延誤一年，結果仍因防疫隔離措施過於耗時，最後無法親臨，並需以視像會議形式「出席」記者會。事前他在接受本報書面訪問時表露遺憾，直言是錯過「策展經驗的最美妙時分」。

去年初記者受法國五月邀請隨團到巴黎龐比度採訪，與香港藝術館這邊的陳列氛圍不同，館內燈光明亮，部分現正在香港展出的畫作當時仍在館中展出。由於龐比度在法國屬於年輕的藝術博物館，成立時年代久遠的畫作都非常昂貴，遂以收藏當代藝術為主。歐登傑帶記者在場內穿梭如數家珍。

一行人在名為《牆》（The Wall）的巨型展品前駐足，那是依照超現實主義開山始祖安德烈．布勒東家中一面牆複製仿造，牆上放滿藝術家的收藏品，由達達主義時期到黃金年代的米羅畫作，及其他大量收集自與立體主義關連甚多的非洲藝術作品、美洲土著和玻里尼西亞等藝術品，並有一些繪畫於二戰後「變得愈加抽象及詩意」的畫作，他說《牆》「本身就見證超現實主義發展的故事」。

一九二四年布勒東發表《超現實主義宣言》，此後不斷透過展覽及在雜誌發表文章，漸漸凝聚一群志趣相投的藝術家。作為前衛藝術的發展史中最長也是最後的一個思潮，直至一九六六年布勒東逝世後超現實主義才完結，相對只是維持了幾年的立體主義和達達主義等，是十分重要的發展階段。

歐登傑說，某程度上超現實主義是由一戰催生，戰爭的災難粉碎時人對西方文明發展的幻象，超現實主義植根達達主義，達達以否定一切及虛無為表現手法，布勒東認為過於負面，想要將其往正面方向扭轉。他有兩大主張，分別是改革世界和改變生命，他更一度加入共產黨，直至後來蘇聯轉向獨裁而幻滅，才與其他超現實主義者改而追隨托洛斯基。

尋現代神話．直面情感欲望

戰後當人們反思甚至否定自啟蒙時期發展下來的西方文明，超現實主義轉以發掘現代神話為目標，重新直面人內在的情感需要、欲望和精神心理。歐登傑介紹道，古希臘羅馬時期的偉大詩人如荷馬（希臘）、維吉爾（羅馬）、但丁（文藝復興）等，透過建構神話而奠定當代社會價值和創造歷史，超現實主義主張回到古代的神話資源中重新挖掘，遂有弗洛伊德重提伊底帕斯神話的心理分析熱潮。弗洛伊德並對格拉迪亞（Gradiva）故事十分着迷，以仿造羅馬時期的雕塑藏品做研究撰寫著述。Gradiva是德國作家Wilhelm Jensen根據羅馬神話寫成的故事，格拉迪亞意思是「行走的女人」，在古羅馬戰場中出現，作家以神話雕飾為根據，故事主角是一個年輕的考古學者，找到一件刻有一個年輕女人形象的文物，因其曼妙的步姿而着迷。達利、安德烈‧馬松也曾以格拉迪亞為題作畫。

此後於二三十年代間，超現實主義繼批判現狀的「黃金年代」時期（代表藝術家包括喬治歐．德．基利訶（Giorgio de Chirico）及達利）漸漸走向大盛。繼後出現的重大神話主題角色包括奇美拉（Chimera）及牛頭怪（Minotaur）。綜合展覽資料，超現實主義者否定理性的力量，奇美拉是希臘神話中的怪物，具有獅子頭、山羊身和蛇尾巴，透過神話再造強調人與大自然之間的關連。牛頭怪是國王妻子與白色公牛交合誕下的怪物，被禁錮在迷宮之中，而迷宮作為符號，表現欲望和恐懼等掙扎的張力。

歐登傑說，及至由喬治．巴代伊領軍出現無頭者（Acephale），超現實主義者創造出一系列無頭（無腦/理性）主題的作品，畫作以外還有雕塑和攝影，至此超現實主義運動才首次誕生自己創造的神話故事。作品通常主題為暴力與情色，其中漢斯．貝爾默一系列無頭玩偶照片是一大代表。

超現實主義在發展出無頭者神話後，二戰和德國納粹迫使這群藝術家出走美國過流亡生活，透過向當地宣講超現實主義和神話要義輸出思潮，受影響的藝術家包括後來以潑顏料創作而聞名的傑克遜．波洛克（Jackson Pollock）。這股思潮在三十年代末於不同的藝術圈子中泛起漣漪，例如傳至日本，而當年旅居法國的中國藝術家也有所接觸。

「在一九四二年和一九四六年，這股對神話的追尋熱情變成了他們辦展覽的目標，雖然他們矢志想要找到現代神話，但他們的『新的神話』卻顯得怪異。」直至五十年代中羅蘭．巴特就現代神話出版了一本書，指出現代神話不再是那些希臘和羅馬的故事，而來自現代傳播和廣告，例如一部雪鐵龍，一個明星，像嘉寶，又或是某牌子的洗衣粉，後來安迪．華荷汲取有關概念後，發展了他的普普藝術。

藝術作用．對抗時代的恐怖

回到有關尋找現代神話的主題，神話在當代還有什麼角色？屬於我們的時代的神話又在哪裏？歐登傑在書面回應有關提問時說，時代變了，現代文明進入了消費主義的時代，「……我們是否正遠離這個（羅蘭．巴特的神話概念中的）大眾傳播與兇猛的消費主義？如果我們能夠知道影像、欲望背後是什麼驅動，或者可以辨認出當中的神話，找到答案」。

我們也無可避免地觸碰到全球疫症的問題，超現實主義有沒有可以讓大眾參照的經驗？歐登傑說，他剛在法國的奧賽博物館為一個以賀內．馬格利特的雷諾阿時期為主題的展覽主持開幕，展覽與我們現時面對的處境可以連接，當時正逢二戰，歐洲大部分地方被納粹佔領，馬格利特拒絕被時代的絕望感吞噬，堅持以「生命的美好一面」對抗戰爭的恐怖。「藝術的作用不就是要對抗時代的恐怖？在價值被剝奪的環境中，繼續頌讚生命中的歡樂和美好」。

有說新冠疫情將會改變世界，加快融入科網生活，而自從數碼年代展開，大大改變人們對時空真假等信息接收和概念，科技又會如何影響神話的創造和追尋？歐登傑並不認為人類已進入數碼年代，只是疫情之下迫於無奈，他相信人們仍然渴望真實的接觸經驗，「數碼科技只是工具」，無法取代物質經驗。

展覽 疫下香港作終點

超現實主義在創作過程中又發展出各種各樣的表現手法，香港藝術館館長（學習及國際項目）胡佩珊道，常見的如拼貼和拓印等，現在都很平常地使用，顯見超現實主義思潮對當代藝術的影響深遠。今次展覽展出超過一百件精選作品及文獻資料，包括喬治歐．德．基里訶、薩爾瓦多．達利、賀內．馬格利特、胡安．米羅、馬克斯．恩斯特、曼．雷及傑克遜．波洛克等多位大師作品。

「超現實之外——巴黎龐比度中心藏品展」的起點站是「巴黎之夜」，以黑白照片呈現上世紀的巴黎街頭，胡佩珊說超現實主義主張「在日常中搵到神奇」，巴黎是「好好的序章」。香港藝術館並安排了兩位香港藝術家做出回應的作品，其中黃美諺以動畫和插畫製作《夢的香港》作為終點站，以疫情下的香港為主題表達超現實主義的概念。另一藝術家林欣傑的作品《人工現實》則嘗試以科網生活中的真實為題創作。

超現實之外——巴黎龐比度中心藏品展

時間：即日至9月15日

地點：香港藝術館2樓專題廳

入場費：成人票$30

優惠票$15（學生、殘疾人士及一名同行照顧者、60歲或以上長者）

網址：hk.art.museum

文˙ 黎佩芬

{ 圖 } 朱安妮、黎佩芬

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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