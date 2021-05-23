見字抄經：聽一首廣東歌 優雅的掙扎

今次我要介紹的，是Manson（張進翹）唱作的《今天我不想做嘢》。這首歌有一種特別的魅力，能夠扣住城市青年的心弦，特別是我這種二十尾三十頭、不上不下的尷尬青年。我知道有Manson這人，是因為之前網絡廣傳他在《全民造星III》中與顧定軒合作一項演出。後來《今》這首歌在903派台，我方才第一次聽到。聽時會心微笑。

做什麼都使不上力

於是嘗試放空自己

聆聽着，眼前呈現一個意象：青年坐在牀上，散發慵懶的氣息。微微的陽光從窗簾縫間射進，穿過空氣中揚起的灰塵，照在青年半身上。究竟是幸福還是憂鬱？是放鬆還是思慮？我想起臺靜農先生年輕時所寫的短篇小說《我的鄰居》中有兩段：「我手裏拿了一支煙輕微地吸着，煙氣瀰漫了這矮而狹小的房間，與陽光互相輝映，頓使我回到過去的夢境與寥廓的遠天，心是像狂風中的波上的小舟一樣，蕩漾得不能自安」；「扁豆初着花，白蓼剛長過短牆，牽牛無可攀依地盤伏在地上，青嫩油肥的玉簪葉發滿了一盆，紫霞燦爛在西天，反射着全院中的花草都變換了顏色；我默默地倚着門旁，靜聽隔院的《梅花三弄》，終日的疲勞都消失在美麗的黃昏裏。」

這首歌的創作意念，其實Manson解釋過，就是在參與《造星》時，「有一天突然覺得做什麼都使不上力，於是便嘗試放空自己，不強迫自己做任何事，照顧一下自己的精神需要，這首歌便是在這個氛圍之下創作出來」（摘自《今天我不想做嘢》MV介紹）。這首歌是在繁囂都市與名利社會中，描繪慢與空，散發空靈感。

無間斷尋求意義

或反被「意義」吞噬

「今天我不想做嘢」，不是「不想工作」，也不是「不想做事」，而是「不想做嘢」。「嘢」是廣東話人才會明白的概念：無特定指向、無範疇，也不是一件什麼事。總之就唔想做嘢，只想懶。這一句應該能打動無數城市人的心靈。每天好多嘢做，但實在不知所為何事。上司說要做，就做，重重複複。但所謂老細「腦細」，order總是不合理。百般不願、無意義的，可否不做？

但這首歌又不是鼓吹大家拋下一切，然後熱血追夢。這不是一首熱血動漫的主題曲。歌中有兩句：「我問 有乜嘢真係需要改變嗎」；「我念 一切真的需要意義嗎」。這首歌，同樣是在扣問「追尋夢想」、「追求意義」這套narrative。我們習慣了「營營役役」與「熱血追夢」對立的二元思維方式，特別會歌頌追夢的人（當然是值得歌頌的）。但追夢的人，其實也很痛苦。不斷向上、一追再追，無間斷尋求意義，結果可能反被「意義」吞噬。真正重要的是什麼？人生是為乜？我的共鳴就是在此。

裝強悍不快樂

人生尷尬時期

對於我這類大概三十的人而言，開始慢慢習慣現實的殘酷，但同時又未能完全放下當天的志向。這或許是人生中最尷尬的時期。正在播出的日劇《コントが始まる》（《短劇開始了》）中，菅田將暉、神木隆之介和仲野太賀飾演的三個主角，正正是在這種尷尬中：三人是短劇團成員，高中畢業後做了已經約十年，就是紅不起。決定要解散了，卻偏偏有一些身邊人叫你要繼續，其他人就告訴你繼續不會有好結果。很躊躇，很迷惘，好累。我這個研究生，似乎是在做有意義的工作，但近來我都會想：真的有意義嗎？出版了論文又如何？做了博士又如何？還不是都要在學術官僚體系中打滾？研究社會學，又真的可以幫到社會嗎？這是一種難以言說的虛無。別人看來是無病呻吟，但有些事只有自己明白。

社會要人笑 不准揦埋口面

Manson在訪問中提到，自己曾經患上抑鬱症，經歷過情緒低谷。這個社會要人笑，要人快樂。在人面前，不准揦埋口面。但難道這不是一種「快樂霸權」嗎？人就是有七情，傷痛、沮喪、憤怒，都是屬於人的。「今天我不需強悍 沉溺快樂／對鏡望卻發現 有點虛妄 有點沮喪」。強調正向、鼓吹強悍，可能會毀掉人的心靈。Manson擁抱了音樂，找到了出口。「我悟 原來悲傷也是享受着緣分」。

風雨暮朝 彈指之間

碌碌撲撲 追求什麼？

「鶯鶯燕燕翠翠紅紅 融融洽洽／風風花花雨雨年年 暮暮朝朝」。這兩句非常精彩。總共用了十二組疊字，描繪了景色，又描寫了時間流逝。花開花落，逝者如斯夫，不捨晝夜。「想想念念過去現在未來 又一生」「奔波碌碌撲撲而為 在彈指之間」。既然一切都如白駒過隙，那麼我們應該追求什麼？我想，這首歌並無要我們放棄理想，或拋棄工作，而是要我們問問對自己而言，最緊要的，其實是什麼？Lokman在MIRROR演唱會中和Edan表演《香港地》，Rap的一段如此道：「勇氣去迴避是與否 慢慢變得無追求／唔想再追究 係咪仲有路走 sorry我想唞唞。」其實不需要sorry。停下來，唞一唞，「放空所有願望」，感受一下自己的情緒，感受一下自己。

歌的最後一段，層次好像突然改變，指向了整個世界：

「當這世界快要沉淪 在糜爛之間

天崩地裂剎那來臨

仍能優雅的掙扎

我願 跟你可以擁抱這瞬間……」

Manson是在訴說大時代的異變嗎？是在談人存在的意義嗎？還是指向人的心靈境界？我不肯定。所謂世界，是萬物的總和，也是自己的處境。或許是講不清的。但就算天要跌下來，都不要失去自己。「Call 兩份西多嚟食」（其實茶餐廳而言我比較喜歡蛋撻），喝一杯咖啡，聽一首廣東歌。要掙扎，但要掙扎得優雅。

事情不會因此而變好，但起碼我哋無變壞。

【行草】

今次作品以行草寫成，既要優雅，又想帶出掙扎的感覺。近來喜歡臨習黃庭堅（山谷）的行草作品，包括《諸上座帖》、《李白憶舊遊詩卷》和《廉頗藺相如列傳》。

山谷的行草特色很多，其中一點是不少字以點代畫，例如「仁」字可以四點組成。

另外，有時上下兩字（甚至數個字）的空間互相交融，分不清界線，而筆劃線條提按亦相對較多。

作品加入部分山谷的筆意，希望有灑脫一點的感覺。

齊 ˙齊 ˙寫

歡迎讀者在讀過今期內容提筆試寫，然後將作品寄回，我們會從中選出最具神韻者，將今期的莫哲暐墨寶送出留念。來郵請附聯絡地址及姓名，寄「柴灣嘉業街18號明報工業中心A座17樓『星期日生活』收」。

文˙ 莫哲暐@若水齋

{ 圖 } 資料圖片、影片截圖

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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