綠色生活：「攝影不夠好」以畫留住蘭花百態

一、「曇花一現」的壇花蘭

如像竹筍的假鱗莖

在天朗氣清的星期六早上，韋孟麒與20位好友齊集山腰藝舍，參與他的植物繪圖展「花匠．筆下」開幕儀式。涼風經過門廊竹製風鈴，發出「乒乓乒乓」清脆聲響。拄着拐杖的韋孟麒不減精靈，拿着咪介紹置於展覽中央的畫作《壇花蘭》：「那時候我畫得不好，但Gloria很友善地仍然願意給我一些花兒帶回家和讓我嘗試繪畫。」

Gloria Barretto（白理桃女士，1916-2007）是香港蘭花保育先驅，韋孟麒於1970年代初與她結識，彼時白理桃已在嘉道理農場工作，「我被農場山上原來長有野生蘭花這一件事深深吸引，因為我對此一無所知」。

1979年，40歲的韋孟麒正式加入白理桃的蘭花獵人小組（Orchid hunters），他們獲授權可以在野外採集蘭花標本。有一回遇上壇花蘭開花，白理桃遂邀請韋孟麒作畫，「我當然感到很高興，因為我一直好享受繪畫與別不同的蘭花，而壇花蘭肯定是其中之一。現在壇花蘭已經非常稀有，甚至可能已經滅絕，因為最後一次在（香港）野外見到它已是1990年代。」

從畫作中可見，壇花蘭外形獨特，尤其是呈卵形、具4節的假鱗莖，如像竹筍。根據英國皇家植物園1997年《蘭花專論8》文章提及，壇花蘭的假鱗莖多為兩裂，長約7厘米、直徑1至1.5厘米；花兒多3至6朵、呈乳白色，萼片和花瓣頂端有紅色條紋。壇花蘭分佈於中國內地、香港、越南和泰國，花期為4月或5月。

細看韋孟麒畫作下方，以鉛筆寫上花卉學名Acanthephippium sinense（中華壇花蘭），但畫側作品簡介則寫道Acanthephippium gougahense（壇花蘭）。《蘭花專論8》亦有記載，香港此前記錄的中華壇花蘭實為壇花蘭。而香港蘭藝會會長朱劍虹在2019年出版的《香港野外賞蘭札記》則記載「壇花蘭如曇花一現，野外鮮見蹤跡」。壇花蘭現被世界自然保護聯盟（IUCN）列為極危品種。

二、投身植物藝術

從落葉說起

「我第一次認識到植物藝術，我就知道這是我想做的事情。」11歲那年，韋孟麒到英格蘭升讀寄宿學校，某個秋天的早上，他走在英格蘭東部沙福郡（Suffolk）的森林，地上堆積的落葉高至腳肚，「地上有着橙色、綠色、所有可愛顏色，它們混合在一起，我拾起其中一塊或兩塊葉子回家、開始繪畫，並嘗試像真地畫出葉子模樣，但我無法做到」。

韋孟麒於是在當地報讀植物藝術班，每星期的功課是要到郊野寫生，畫簿一版是空白頁，另一版則是可供書寫的橫線。當時所有學生都不准起稿，要直接用顏料作畫，「是一個十分困難、卻又很好的訓練，因為你要有很強的專注力和不容許有任何出錯」。他透過觀察和練習，慢慢明白到植物藝術（botanical art）是怎樣的一回事，並發覺自己很喜歡刻劃細節，「你看那些蘭花上的花瓣和線條，或者是那些唇瓣和斑點，我真的好喜歡觀察」。

不過，當攝影輕易在一秒內如實呈現蘭花模樣，為何還要耗時繪畫？韋孟麒答道攝影的確先進，但仍然無法完美呈現植物的所有細節，因為總會有一些陰影遮蓋部分細節。「如果人們從未見過這一株蘭花，根本無從得知這一個光影到底是拍攝時所造成的陰影，抑或正是蘭花的本身特徵。」又提到植物學的工作最早緣起自17世紀，植物學家如達爾文要坐在船上穿梭，再將所得帶回實驗室，當時相機未出現，要靠畫畫記錄：「所以這一門植物藝術已經歷多年，攝影是很好，但仍未足夠好。」

三、先畫花後畫根莖

趕在凋謝前

今次展出的植物畫作呈現出完美比例，畫中花紋與色澤更是栩栩如生。但他仍然搖頭說自己是完美主義者，至今仍未能畫出一幅完美畫作，繼續畫下去的動力就是要力臻完美。繪畫過程中，他曾有沮喪的時候，尤其是他堅持只看着真花作畫，但部分蘭花花期短暫，要在緊絀的時間內完成，「有時在今天下筆、明天回來續筆，但花卉的顏色已經逝去，令我感到無望（hopeless）」。因此，要描繪花期短暫的開花植物，他多數先畫花、再畫根莖，每幅大概需兩至三天完成。畫畫期間他會稍稍散步和休息，例如遛狗，他笑說：「但我邊行還是會邊看路邊蘭花，然後我的狗就會催促我，她說她要跑！」展覽上亦會見到他和愛犬Lucy的合照。

四、至愛拖鞋蘭 逢遇必畫

幸而，有些蘭花的花期稍長，例如大花釵子股（Luisia magniflora），他畫完整株蘭花後，會再細緻勾勒蘭花的不同部分，包括花瓣、萼片、唇瓣等，分為a至g以作標註記錄。而他尤其鍾情的拖鞋蘭（即兜蘭屬）的花期亦較長。

今次展出的約30幅畫作中，有超過25幅以蘭花為題材，當中至少8幅屬兜蘭，包括既畫正面亦畫側面的硬葉兜蘭（Papbiopedilum micrabtum）、鮮艷奪目的黃底紫點亨利兜蘭 （Paphiopedilum benryanum），以及清麗脫俗的青底紫紋麻粟坡兜蘭（Paphiopedilum malipoense）等，足見他對兜蘭的情意結。為什麼？「因為兜蘭的唇瓣像鞋子一樣，我發現它很輕易就吸引到我。當我第一次見到拖鞋蘭時，已告訴自己『啊！我一定要把它畫下來』。」

不過這些兜蘭並非香港原生品種，而是原產自中國或東南亞的蘭花。為何偏偏未見被視為香港最具代表性的原生種蘭花——紫紋兜蘭（Paphiopedilum purpuratum）？原來韋孟麒很久之前已畫過紫紋兜蘭，在其個人網站亦能找到；而今次展出的展品都是選取自他退休之後、於2011年起成為嘉道理駐園藝術家的300幅植物畫作。

每當嘉道理苗圃有植物開花，就以繪畫記錄，他打趣地說：「有時我都要畫一些很悶的蘭花，但也沒辦法，因為它們還是需要被記錄下來。」

據《香港野外賞蘭札記》所載，10月開花的紫紋兜蘭是香港唯一一種拖鞋蘭，屬地生蘭，分佈範圍狹窄，僅限於廣東省沿海山區、香港及越南北部，現時亦屬瀕危品種。

五、白紙繪白花 要以灰拓白

除了顏色絢爛的拖鞋蘭，他亦愛白花，展覽中所畫的白花尤其淡雅，譬如白蝶蘭（Pecteilis susannae）：長葉沿塊莖生長，姿態婀娜如粟米葉；花朵純白而碩大，側裂片外側邊緣呈流蘇狀，像蝴蝶也像龍鬚，故此花又名「龍頭蘭」。

韋孟麒直言畫白花是一個挑戰，與其直接繪畫它的白，他使用淺灰色為白花製造陰影烘托。「我很享受繪畫白蝶蘭和它的長距（Spur），而香港野外其實有很多白色蘭花，有些很細朵，很難找到。」距是指花唇瓣基底部凸出的長管狀，一般用作儲藏花蜜，以吸引昆蟲為蘭花授粉。

在香港野外亦有原生白蝶蘭，據《香港野外賞蘭札記》記載，白蝶蘭主要生長在山上向陽的草坡，花期為7至8月，但由於外形容易被發現及採摘，在香港郊野幾近絕迹，現為瀕危品種。

六、蘭花雖好 還要我們愛護

世上繁花似錦，何以偏愛蘭花？韋孟麒答因為蘭花家族有很多品種，比其他開花植物有趣。全球原生品種蘭科植物約700屬、3萬種，香港有約135種。「人們常驚訝香港是石屎森林，怎麼可能有這麼多蘭花？但其實只要你張眼看看，就會知道香港有很多地方都是供蘭花生長的完美地點，包括有流水的溪流、非常濕潤的環境、半遮蔭的地方。」

不過，他亦記得1979年加入嘉道理工作時，他們有時發現蘭花不翼而飛，被人偷走了；自此他們開始向公眾宣揚保護蘭花的意識，希望更多人理解不可以取走大自然的任何東西：「一旦一種植物絕種，它就真是永遠絕種，永遠都不會回來。」

正如上文所提及的香港原生蘭花都處於瀕危、甚至極危狀態，因為很多蘭花其實極其細小和脆弱，這總讓記者想起曾訪問的嘉道理另一蘭花專家紀仕勳（Stephan Gale），他說要保育蘭花不僅是不要隨意採摘，還需保護它的生長環境，例如即使人們只是湊近攝影，其實已踩實蘭花周邊泥土，可能令蘭花死去。

韋孟麒植物繪圖展「花匠．筆下」

日期：即日至8月31日

時間：早上9時30分至下午4時

入園費：$30

地點：嘉道理農場暨植物園 藝舍

文˙ 彭麗芳

{ 圖 } 彭麗芳、嘉道理農場暨植物園

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 劉子斌

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