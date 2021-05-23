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movie chic movie style：記新垣結衣宣布結婚之後

【明報專訊】新垣結衣上周宣布嫁人，聽說日本股市波動、海面有浪，男人們都自稱失戀，有人拍片表演流淚，更把自己頭像套在星野源臉上，上載到影片分享平台，群情洶湧。

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