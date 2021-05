星期日現場：記者的生存——冷靜客觀專業

【明報專訊】「Dark as it might be, we are in this tunnel together.」在金堯如新聞自由獎頒獎禮上,我比喻新聞自由走入了暗黑隧道,我們一班記者不肯定前方有沒有光,但可以肯定的,是隧道裏有很多人,仍然有很多人。可能只是黑只是怕,我們沒有作聲,但我們仍然在一起。我在頒獎禮說得1999,難得另一位獲獎記者在Twitter只用上一句英語,便優雅地表達了「Dark as it might be, we are in this tunnel together.」