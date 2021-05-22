港島南尋歷史足印 赤柱大小橋 百年古典美

山藝助教Ebee，行山資歷逾10年，經常協助帶領山藝班走入各大山區，也熱愛探索歷史古蹟。她今次推介的赤柱路線，翻看資料，赤柱曾是港島區主要聚居地之一，根據1841年的人口統計，港島當時有4280名原住民，當中逾2000人住在赤柱一帶，可見昔日赤柱是繁華市鎮。

是次路線需時約4個小時，慢慢行不算太辛苦。我們先從中環交易廣場坐6A號城巴，在聖士提反書院附屬小學（黃麻角道）落車，轉入黃麻角徑前行，經過聖士提反灣泳灘，在公廁旁有條樓梯，拾級而上會見到首個checkpoint︰B.O.標記界石。

2015年，香港大學建築學院房地產及建設系的師生，在港島西灣山發現一個刻有「B.O. No.4」的界石，經他們研究推斷，B.O.即是軍需處（Board of Ordnance），是1855年以前英國專責測量和繪圖的軍事機構。我們眼前的B.O.標記界石，外形和港大所發現的界石相似。

「八間」紅磚灰瓦 靜觀建築美學

過了界石後，繼續拾級而上，走上黃麻角道，隨「赤柱大街」路牌指示行，走多5分鐘便到第2個checkpoint︰香港赤柱八間1號至8號，又稱為「赤柱八間」，位於赤柱灣東隅，是8間相連排屋，於1930年代中期由政府興建。由於當時要準備興建黃麻角炮台，政府要安置住在附近的村民，主要是姓羅和姓何的，因此興建此8間屋讓他們入住。這8間屋外觀雅致，紅色磚牆、灰瓦屋頂、綠色窗框及木門，甚為悅目；加上面向赤柱灣，景觀非常宜人，當中7間被列為二級歷史建築，1間是三級歷史建築。須留意赤柱八間現時仍有人居住，所以Ebee提醒我們，經過時要降低聲浪，避免騷擾居民。

離開赤柱八間後，Ebee提議經赤柱村道及赤柱市場道，走入食肆林立的赤柱廣場，先祭祭五臟廟，補充體力。之後從佳美道向馬坑邨方向行，經由懲教署體育會會所旁的小徑入口緩緩上斜，約10多分鐘便會看見一條高約4米的小型古橋，再行前多約20分鐘便到老虎坑，即是checkpoint 3︰赤柱古橋。

大橋位處山澗 雨季別走近橋底

赤柱古橋是一大一小的石頭拱橋，根據網上資料，它是由南區區議員司馬文及行山人士發現，雖然古橋現時未獲政府認可為古蹟文物，但經過他們與保育團體分別的研究，估計兩條橋有逾百年歷史，現保存完整。

到訪當日見到不少山友特意前來欣賞古橋，大橋高約10米，氣勢不凡，小橋則約4米高。兩橋相距不遠，同樣可以由主路行落橋底，惟要經過一小段斜路，有點崎嶇難行，山友務必小心。Ebee更提醒我們，大石橋位於山澗位置，附近正是引水道的排水位，在雨季時尤其要注意安全，若出發前曾下雨，別走近橋底，避免一旦山洪暴發而遇上意外。

行天梯登孖崗山 飽覽無敵海景

在石橋一輪打卡後，我們返回主路，右轉入小徑前行，越過赤柱峽道後沿梯級向上爬一小段路，於赤柱西引水道旁邊前行，景色變得開揚。行了30分鐘左右，見到左方有條長長的梯級。Ebee表示轉上去便進入衛奕信徑第1段，從此位置開始主要是梯級，而且無遮無掩，是全程最辛苦的一段，着我們慢慢行，保留體力。幸好，梯級狀况良好，尚算易行；加上山谷不時送來陣陣涼風，即使在大太陽下，也不覺悶熱。再者，從山徑回望可見赤柱灣的美景，一行人邊行邊停步欣賞，感覺也不是十分疲累。行約25分鐘，便到最後一個checkpoint：孖崗山觀景台，此處不單可欣賞大潭灣、赤柱正灘及聖士提反灣，也設有長椅，正好讓我們歇腳。

休息過後，返回梯級向上行。隨大潭篤水塘路牌指示方向，經過紫崗橋後，開始進入平路，兩旁不時有樹蔭，非常舒適。隨大潭道路牌方向行，徐徐前行約2小時便到大潭道，結束今次行程，可坐14號新巴往西灣河。

■溫馨提示：

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

起點：黃麻角道→（10分鐘）① B.O.標記界石→（20分鐘）② 赤柱八間→（35分鐘）③ 赤柱古橋→（55分鐘）④ 孖崗山觀景台→（2小時）終點：大潭道

全長：約8.5公里

需時：約4小時（不連拍照休息）

交通：

起步：中環交易廣場坐6A號城巴，在聖士提反書院附屬小學（黃麻角道)下車

回程：大潭道坐14號新巴往西灣河

■赤柱尋古探幽

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文：許朝茵

編輯：梁小玲

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