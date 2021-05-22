重用文化：嚴格篩選 只收當季衣服增重用率

客人可以選擇寄賣或捐贈舊衣，若兩個月內賣不出，會回收至聖雅各福群會的其他慈善單位，轉送予有需要人士，或和設計師合作做upcycling workshop，或透過教會送給長者。坊間有說Green Ladies收衣標準不低，Heidi不諱言為了提高衣物重用率，篩選把關時會較嚴格，一般只收當季衣服，即2月收春夏季服裝、9月收秋冬季，亦不收行政服，把衣物重用率從25%提高至75%。

香港多獨子 回收童裝有市場

除了成人時裝，品牌於2016年還成立Green Little。「小朋友長大得快，所以童裝周期比較短，一般只有6至12個月，好快要換一堆新衫；另外香港獨生子女多，較難在兄弟姊妹間傳承這些衣物。」Heidi說。察覺到市場上的這個需求，他們便希望為父母提供一個買賣二手童裝的綠色平台。在灣仔店裏，童裝部佔了約三分之一位置，價格低至幾十元有交易，亦可試穿，對注重環保的爸媽來說，是個不錯選擇。

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