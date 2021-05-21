毛孩歎「咖啡」、周日放題 鬧市愛寵cafe 人狗齊開餐

旺中帶靜的銅鑼灣禮頓道，近年新開了不少咖啡店，其中一間樓高兩層的cafe外表雖與一般咖啡室大同小異，但原來裏面暗藏玄機。這間「多功能cafe」是一間擁有酒牌的餐廳，地下設有狗狗專區，讓客人可與愛犬一同享受美食；樓上則是一個多功能空間，除了是餐廳，也有提供頭、頸、手部按摩服務的按摩區，亦可以包場舉行公司會議、派對或簡約婚禮等；近日更有新搞作，就是逢星期日變身成狗狗自助餐活動區，讓人狗一同又食又玩。

這間餐廳的創辦人為藝人鄧洢玲（阿旦），她幾年前已經在銅鑼灣開了一間按摩店，所以於同區再開咖啡店時，便想把所有能令人放鬆的元素都放進去。「店名叫Chillax，是關於放鬆，我會想到咖啡、啤酒、按摩，以及與狗狗一起玩，所以一次過把這些元素都加入餐廳服務中。」阿旦現時養了兩隻12歲的哥基犬，原來牠們已經是她的「乖孫」，因為其父母都是阿旦所養的。作為多年的狗主人，阿旦深明大家的需要，「和狗狗一起進食是一種樂趣！很多時候帶狗狗外出吃東西，牠們只能坐在一旁觀望，別說是牠，連我都有點失望呢！所以我從四方八面找來不同的狗狗美食，希望主人吃得開心的同時，狗狗也吃得快樂」。

這裏為客人提供的餐點以西式為主，餐點有各式意粉和肉類，當然亦少不了咖啡、蛋糕等輕食，餐牌也常常轉換。阿旦說，希望提供較大眾化的食物給客人，「因為不想他們花太多時間在點選食物上，最重要是把握時間和狗狗玩，如意粉，我們都選了卡邦尼、煙鴨胸等，讓大家較容易選擇」。

毛孩也可「啤一啤」

但說到狗狗專屬美食，則完全是另一個角度去設計，款式選擇不但非常多，而且內容亦很特別，小食有乾果、爆谷、薯條，主食有雞、牛、魚扒，甚至有狗狗專用的啤酒和咖啡——當然，「啤酒」不含酒精，是雞骨和牛骨煲湯後加入小麥製成；「咖啡」也沒有咖啡因，看上去像奶卻沒有牛奶，是沒有甜味的益生菌類飲品。

阿旦說，狗狗食物並非由店內廚房烹製，大部分是現成的寵物食品。阿旦親自挑選寵物食材，原來她有很多朋友從事寵物食品行業，她選擇過後更會親自試味﹗當然，她兩隻寶貝狗也是試味專員呢！

狗狗自助餐 歎盡鮮食、零食

平日大家可以在Chillax單點各式寵物食材，狗狗亦只能坐在指定區域用餐。不過每逢周日的午餐及下午茶時段，2樓的多功能空間會設有pet love set（狗狗自助餐）活動，工作人員會按狗隻種類和大小「劃位」，各枱之間亦保留充裕活動位置，並設有主題拍照區，讓主人可以在舒適的空間享用指定主食和飲品，狗狗則可任意享受各款肉類鮮食、零食、「啤酒」和「咖啡」，齊齊chill一個下午。

■Chillax

Pet love set狗狗自助餐

時間：逢周日下午12:30至2:30、3:30至5:30

費用：$380/1人1狗，另收加一（須預約）

地址：銅鑼灣禮頓道95至97號地下D舖

營業時間：周二至日下午12:30至晚上10:00

查詢：2982 1328

文：顏燕雯

模特兒：Hiki & Ray

編輯：王翠麗

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