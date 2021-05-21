林奕華改編《一一》 借AI反思「一半」視野

《一個人的一一》，是林奕華改編台灣導演楊德昌的電影《一一》製作的先行版作品，分為舞台劇與映畫兩部分，是為改編《一一》的第一和第二部曲，劇本以疫下的隔離生活為主。至於真正的舞台劇《一一》，也就是改編作的第三部曲，年尾將於台北上演，也會爭取在香港上演。今次創作獲楊德昌遺孀彭鎧立授權，第一和第二部曲表演只有兩名演員，分別是來自台灣的王宏元與黃俊傑。這部作品是「非常林奕華」30周年之作。

很久以前，林奕華已經想改編楊德昌的電影，因為疫情，此劇的上演日期一再延後，直到今個月將先行版搬上舞台，帶來只有兩個人表演的《一一》。眾多導演之中，為何對楊德昌的作品情有獨鍾？

從一個家庭「輻射」更多故事

林奕華曾經到台灣念書，之後與舞台劇導演榮念曾創辦了劇團進念‧二十面體，他認識了現代舞團雲門舞集創辦人林懷民，獲邀到台灣表演，就在台灣認識了楊德昌。林奕華喜歡楊德昌的作品，在於他的電影畫面，就像一幅多焦點的畫，類似的風格，他提起英國藝術家David Hockney的作品，以及繪在卷軸上的中國畫，人們要從畫面中選取自己觀看的主體，而不是只有單一的主題。在《一一》之中，雖然主要講一家四口的變遷，但他們各有故事，爸爸NJ是有原則的生意人，妻子敏敏要照顧中風的母親，女兒婷婷與拿她當水泡的男生約會，小兒子洋洋受老師責罵卻有看世界的一套方法。林奕華說這種敘事方法是從一個家庭開始，「輻射出去」，講更多人的故事。

改編楊德昌的電影，林奕華特別欣賞楊在華人導演中的獨有特色，人物真實，有鮮明的自我，在瘋狂追求經濟發展與消費至上的社會環境下，楊德昌的作品樸素，針對各種議題創作：《海灘的一天》關於家庭，《青梅竹馬》談兩性，而《一一》是楊德昌筆下最有希望的故事，他的希望總在小朋友和女性身上。

依賴AI 學習責任外判

創作團隊6個人包括林奕華、王宏元、黃俊傑，還有戲劇顧問徐硯美、多媒體設計吳嘉彥及創作統籌何定偉，花了一個月時間共同創作，創作日誌也刊登在網站上。《一個人的一一》，消化了電影內容，也消化了電影問世以來時代的改變，從社交媒體談到人工智能。舞台劇分為14個片段，代表隔離生活的14日。劇名說是「一個人」，但這是一套有兩個演員的獨腳戲，所以另一個「人」，是代替真人學習一切的人工智能，故事藉兩「人」之間的張力，反思依賴人工智能的現代人如何外判學習責任。

林奕華分享了一句說話，大意是人類睡覺時，人工智能仍然在運作中——久而久之人類會否逐漸不懂學習與理解複雜的知識，失卻《一一》中的洋洋對世界的好奇？

林奕華的舞台作品，在美學上與楊德昌的電影作品也有相似的地方，形式上多用群體表演，主題上關注人的自我與成長。另外，映畫作品在「非常林奕華」的辦公室拍攝，場景都是辦公室的家具、白枱、白板等，盡量以簡約為主。本來林奕華也希望介紹楊德昌的幾部作品給中學生和大學生認識，如短片《指望》、長片《牯嶺街少年殺人事件》和《一一》，可以帶這些作品進入校園，可惜因為疫情作罷。

●《一個人的一一》（舞台劇）

日期︰5月28日晚上8:00或5月29日下午3:00

地點︰香港文化中心大劇院

票價︰$120至$360

《一個人的一一》（映畫）

日期︰5月30日

時間︰晚上7:30

地點︰香港文化中心大劇院

票價︰$100

網址︰bit.ly/2RsadtV

文：胡筱雯

編輯：王素怡

美術：謝偉豪