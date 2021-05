stylehub：未知的愉悅 設計包含性暗示

【明報專訊】根據BBC中文網今年3月的一篇文章報道,美國印第安納大學金賽研究所(Kinsey Institute at the University of Indiana)調查發現,無論任何性別或年齡,在新冠疫症大流行期間,有40%的受訪者表示性生活也減少。同文亦引述馬斯特里赫特大學的心理學家和性學家Marieke Dewitte說:「人們對這種大流行如何影響他們的性行為和他們關係的反應非常不同,對一些人來說,壓力會增加性慾,而對另一些人來說,則會扼殺性慾。」