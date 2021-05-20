stylehub：未知的愉悅 設計包含性暗示

少了夜生活或多留家中，愛侶間的感情生活和性趣並非必然有增無減。香港雖無相關研究，但On Pedder似乎看到疫下這個「新常態」，並覺得人們更要注重性愛健康，於是與本地情趣生活用品店Sally's Toy合作，於中環新世界大廈旗艦店開設「Unknown Pleasures」（未知的愉悅）特別限定店至5月31日。Sally's Toy鼓勵女性擁抱性愛自主、開明和正面探討性愛與關係，限定店提供大量新奇的情趣用品，另外亦有來自世界各地多個品牌的配飾和高跟鞋，設計都包含性暗示或寓意，其中較為含蓄的有Christopher Kane的「More Joy」系列，靈感汲取自其2018年秋冬的「The Joy of Sex」系列，備有T恤、泳衣、口罩和tote bag等，印上簡單口號以宣揚力量、感恩與正念之餘，同時提醒大家要為自己爭取幸福快樂。

查詢：On Pedder 2118 3489（中環店）

文：溫兆明