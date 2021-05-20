創科神探：港產機械人 向低成本進發

在自動駕駛領域，不同廠家應用了不同的無人駕駛技術。其實無論哪一種技術，基本上都是通過人工智能科技來不斷改良，當中更需要連結上5G網絡，定時更新軟件，以確保導航能力不斷提升。創科神探腦海浮現相似的技術在香港也正在研發當中，更加前衛的應用在機械人世界裏。

「機械人的腦袋也是靠不斷訓練及累積經驗，從而提升包括自動導航等的能力。」諾達科技Novelte Robotics的創始人Albert Lam深信，機械人是人類未來不可或缺的好朋友，而他們在科學園的團隊正研究，如何通過人工智能技術讓機器人變得更聰明，以至降低整體的製作成本。

「現在市場上的機械人還不夠聰明，我們開發的人工智能技術可以讓機械人避開障礙物，也可識別物件的形狀和類型，然後再執行不同的指令。」Albert認為這樣才可以更有效率地幫助使用者。以人工智能學習及5G導航，是機械人未來發展的趨勢，亦可以取代現時昂貴及未完善的導航系統。

就好比今天的上海車展一樣，消費者永遠都希望用最少的成本，購買最多功能的汽車。這間香港本土科創公司，致力研發能大幅度降低成本的機械人定位技術，希望他們研發成功，把現在的定位應用成本大幅降低。創科神探相信科技在最後還是要回歸市場需求，歷史上已經多次證明，只有最高的性價比，才是最後的贏家。

文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）