$2498三防換電手機 人在野最佳「拍」檔

近年行山活動盛行，如果有部防水又堅固的三防手機就更安心。然而近年三防手機選擇不多，價值亦不吸引，叫人難以選擇。Samsung此時推出Galaxy XCover 5，不單機身堅固輕巧，而且只賣$2498，填補了市場這個缺口。記者實測此機，看看是否真的那麼抵用。

1.5米高跌落地、浸水30分鐘無問題

Galaxy XCover 5機身簡潔纖薄之餘，亦有很好的手握感，而且通過軍用標準MIL-STD-810H認證，擁有超強的抗撞擊及IP68抗水防塵的規格，聲稱可承受從1.5米高處跌落地，或在1.5米水深浸沒30分鐘都沒有問題；加上全面的防塵保護，無論行山、旅行或在極端環境下工作都毋須擔心。

自設定快捷鍵 一按開地圖、求救

Galaxy XCover 5的5.3吋熒幕，觸控靈敏度甚佳，就算在雪地、雨天等潮濕環境中，用家都能輕鬆觸控；亦備有手套觸控功能，就算長期戴上手套都可以順利操作。新機還有貼心設計，便是在機身左側設置一枚XCover Key實體快捷鍵，用家可以選擇將之連上不同程式，一鍵開啟常用App，如LED手電筒、緊急呼叫或地圖等。

3卡支援 點對點加密資料

新機所用的處理器、記憶體都不算頂級，利用安兔兔軟件測試，跑出約13萬分（一般中階機約20萬分），但對於一般使用，如睇片、拍攝、上網都能應付。另一方面，它對應雙卡雙待之餘，也支援高達1TB的microSD卡，SD卡毋須和Sim卡「爭櫈仔」，行山時拍攝大量相片影片都足夠儲存。電池雖然只有3000mAh，但可以自行開蓋換電，讓時常「人在野」的用家，更快速地換電繼續使用。

說到拍照，大部分三防手機的相機質素都一般，此機則備有一個1600萬像素主鏡頭，清晰度不俗，顏色還原、細緻度比很多入門手機好；不過它沒有光學防震，白天一般戶外拍攝尚且勝任，在昏暗環境下拍攝會稍多雜訊。

其實Galaxy XCover 5不止是上山下海的好伙伴，也是工作上的好幫手，例如是零售、物流等行業。首先它支援安全平台Samsung Knox，配備點對點加密，從晶片到應用程式都有全方位的資料保護，而且可以實時保護機密信息，亦能針對惡意軟件威脅而預先應對，對敏感資料保護全面。至於Knox Capture功能，可在手機上為貨品掃描，方便記錄商品。

■規格

系統：Android 11

熒幕：5.3吋1480×720解像度TFT

處理器：Exynos 850八核心（2.0GHz）

內存／儲存空間：4GB／64GB，支援最高1TB microSD

Sim：雙nanoSim，3卡槽

主鏡頭：1600萬像素 f/1.8

前置鏡頭：500萬像素 f/2.2

網絡：4G／Wi-Fi ac／藍牙5.0／NFC

電量：3000mAh（可換電）

其他：3.5mm輸出、4K影片錄影

體積／重量：147×71.6×9.2mm／172g

售價：$2498

查詢：3698 4698（Samsung）

文：JJ

編輯：梁小玲

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