Quicknote：中西合璧「糉」動員

【明報專訊】距離端午節還有3個多星期，大家可能已經開始盤算今年要買什麼糉子過節？以傳統粵菜打響名堂的翠亨邨今個端午推出4款糉子，3款屬於傳統口味，包括分量十足的特級元貝八寶裹蒸糉，選用原粒大宗谷瑤柱、金華火腿、燒鴨件、腩肉及特級鹹蛋黃等配料製餡，分量足以給3至4人享用；鴛鴦金腿花生鹹肉糉外形精緻，以上等金華火腿、巴馬火腿、花生和秘製五花腩肉製成，鹹香四溢；黃金柑桔糉則屬甜糉，嚴選糖柑桔及自家製柑桔蓉製成鹼水糉，蘸點附送的蜜味柑桔醬食用，更添果香；若論新鮮感，必屬創新的辣肉巴馬火腿芝心糉，破格以西式食材入饌，如意大利巴馬火腿、辣肉腸、蘑菇和車打芝士，集鹹香、辣肉香和芝士香3重滋味！