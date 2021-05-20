英倫破格卷物 限定攻港

天麩羅蝦帶子太卷也值得一試，飯卷上鋪滿飛魚子和帶子肉，再放天麩羅蝦，3種食材的爽甜互相交織，加上炸衣薄脆不油膩，雖是炸物卷，味道卻很清爽。其他菜式亦具創意，光是魚生，在這裏會搭配多種食材，使魚味錦上添花，例如黑松露鯛魚刺身，刺身片包裹青瓜絲、細香葱等材料，淋上柚子醬，最後刨上新鮮黑松露，蔬菜的清香和黑松露獨特香氣提升鮮味。至於人氣的和牛餃子則受意大利餛飩所啟發而做成餛飩形狀，選用宮崎的免治和牛肉做餡，餃上綴以帶果味的橘子珍珠，即時減膩，收提味之效。

■aqua kyoto@Statement

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