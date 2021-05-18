善養救未來：善待內在小孩

家長：「我如何避免將自己負面的『內在小孩』傳給下一代？」

校長：「我如何幫助教師，讓他們樂於一起反思（內在小孩）以更好支援學生？」

助人工作者：「我們工作壓力大，有時感到失望和內疚，但難跟上司分享，希望有更多這類活動讓我們表達和得到理解和幫助。」

家長：「你的書完全改變了我和家庭，現在我會盡量用同理心對待孩子，有時會很累，但又怕找別人幫忙，怕別人未能做到同理心，我該如何是好？」

童年創傷 影響成人對待孩子方式

4次共8個小時的講座跟答問環節，讓不同背景的參加者反思童年的空間。我們每個人都曾為孩子，童年受過的大大小小情感創傷，不僅會影響我們如今怎樣對待孩子，亦會無形地影響着我們今天的各種人際關係及決定。Robin的「內在小孩之旅」5部曲，能幫助療癒自己成長中未被滿足的情感需要。閒下來的時候，試找個安靜的地方，想一件孩子觸發自己情緒的事情，然後問自己以下問題：

1. 我現在有何感覺？

2. 我兒時何時曾有類似的感覺？

3. 我當時需要什麼？如何會讓我覺得好一點？（最重要的一步）

4. 我現在作為成人可如何滿足我內在小孩的需要？

5. 我孩子有這些狀况的時候，他們想我如何回應？

當我們苦惱為何孩子總是如此時，把角度一轉，回想自己兒時對一些近似事情的感受，以及當時渴望得到怎麼樣的對待，就能給予我們最切身的靈感去重新理解孩子的行為，用合適的方法去回應孩子對我們的呼喚。

孩子常要人抱，就是懶惰、扭計？孩子見到長輩或陌生人感到害羞，不打招呼，就是不禮貌？我們可曾想過，孩子為何會這樣？我們對他們作出回應或要求時，又有否理會他們的感受？這些我們以為孩子長大後會忘記的小事，但Robin在講座中一再解釋：縱使我們記不起事情的經過，但當年遭受成人缺乏理解、同理心的對待，其實我們身體記憶系統已自動把這些情緒記錄在大腦的杏仁核中，等於埋下了情感創傷的種子。

為了讓家長更容易以同理心支持孩子的成長，我們特別創作《芊芊和比比》（圖），這套繪本基於Robin首部著作《善養小童成大同》內提出的輔助式教養（helping mode parenting）而創作，每個故事均與日常生活息息相關，全家一起閱讀，大人和小朋友都可能會在不同角色的互動中，發現用同理心相處的新方式。

團隊希望於6月底完成創作5個故事，更為系列創作了主題曲及一個教養GPS的遊戲，希望大家支持我們為這繪本系列發起的眾籌行動。 「改變童年，就可改變世界」！

眾籌詳情：https://bit.ly/39QQ1Ie

教養GPS遊戲：https://bit.ly/33AWS4J

文：張惠侶（教育大同總幹事及聯合創辦人）

作者簡介﹕教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

[Happy PaMa 教得樂 第346期]