親子筆陣．同理心學堂：如何輔導被欺凌者和欺凌者

大雄就像現時不少孩子，雖然在校園受欺凌，但父母往往被蒙在鼓裏，因為孩子不會選擇告訴父母，反之會告訴身邊信任的朋輩，但很多時候朋輩的社會經驗未必能助受害人全面解決問題。在故事中，大雄所傾訴的對象就是多啦A夢，大雄的父母似乎較關注學業成績，對兒子受欺凌所知不多。

而胖虎和小夫往往是欺凌的始作俑者，但這兩個「惡霸」在父母面前所表現的卻又是另一面。胖虎在外是個典型的「小霸王」，在爸媽面前卻非常膽小，唯命是從。當胖虎媽媽發現胖虎欺負弱小，她只會採取「以暴易暴」的方式教訓兒子；小夫則是助紂為虐的人，時而在旁為欺凌者吶喊助威，但當他遇上任何困難或委屈，只會大哭及馬上找媽媽，而小夫媽媽解決問題的方法，亦只會用物質去回應及滿足小夫，以為問題就此解決。

大雄、胖虎、小夫的共通點

無論是被欺凌的大雄、欺凌人的胖虎，以及作為旁觀者或吶喊助威者的小夫，我們不難看到他們一個共通點──自信心不足，渴望得到身邊人認同。眾所周知，學術及體能都是學校偏重的範疇，亦正是大雄的兩大弱點，故大雄在學校實在難以取得成就感；胖虎深愛唱歌，可惜他的歌藝不受賞識，因此以恃強凌弱的方式逼人家當他演唱會的觀眾；小夫在眾人中最年長，但個子最矮小而且沒有出眾的技能，故此他只好自吹自擂，炫耀家中財富，渴望得到別人的注意。

充當孩子的「多啦A夢」

在現實生活中，一旦孩子涉及欺凌事件，無論是欺凌者抑或被欺凌者，我相信，家長都希望成為孩子的「多啦A夢」，雖然我們沒有百寶袋，但有與孩子同行的勇氣，助他們排難解憂。

要與孩子同行，親子間的話題不應只圍繞學業成績，家長不妨多了解孩子的社交生活、日常興趣，讓子女習慣和家長暢所欲言、分享生活。萬一不幸受到欺凌，家長也會是孩子的傾訴對象。孩子在家長的陪伴下，會學習到應對欺凌事件的方法，從而培養個人自信及自我反思的能力。

當發現孩子涉及欺凌他人，家長應保持冷靜，先了解事情的始末，同時避免責備孩子。另外，家長需克制情緒，以理性處事，並教導孩子一些正面抒發情緒及解難技巧，指導孩子不應事事訴諸暴力，要建立同理心，並鼓勵孩子向被欺凌者道歉，以平息衝突。正如在《多啦A夢》電影版情節，多啦A夢知道自己將要離開，決心放手讓大雄自己面對挑戰。最後，大雄亦不負所望，成功突破自己。

在欺凌事件中，怯懦、惡霸的形象往往只是表徵，一眾家長應該深入了解孩子的內在需要，適時在背後提供指導及支持，從旁去幫助「大雄」、「胖虎」及「小夫」，助他們建立個人的自信心及自行解決問題的能力，才是治本之道。

文：郭芳怡（香港中華基督教青年會荃灣會所助理主任幹事）

作者簡介﹕香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

[Happy PaMa 教得樂 第346期]