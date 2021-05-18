潮媽寶典：女強人事業與家庭兼得

在心如死灰，遵從醫生指示調理身體時，她卻自然懷孕，並在35歲生下大女兒，兩年後再誕一女，好事成雙。此後，她從職場上的拼命三郎變成全職媽媽：「我只希望女兒順其自然地長大，不會將事業成功的公式套用到成長上。」

女兒一句話 媽媽重返職場

全職媽媽的4年間，Lena內心非常掙扎，迷失自我價值，女兒的一句話直入心坎︰「一天購物後回家，3歲的女兒跟我說：『媽媽，你不要再買東西，家裏沒位置了。』我當時很難過，在她眼中的媽媽，主要功能就是購物，我決意要改變形象！」

可是，重操舊業意味着高強度的工作，Lena不願意缺席孩子的童年。她又發現坊間支援媽媽的平台並不多，於是她萌生意念，在2018年創辦非牟利團體「香港創業媽媽」︰「因託兒服務支援不足，不少媽媽唯有做全職媽媽。高學歷媽媽因職場壓力未能兼顧孩子學業而卻步；低學歷媽媽無法適應職場的變化；少數族裔媽媽更因語言而限制工作機會。」Lena組織中英雙語工作坊，教導創業或再就業，有尼泊爾裔媽媽及後展開小生意，慢慢掙到生活費，減輕家庭負擔。Lena希望參加者得到實際的幫助外，更能以己為傲，成為孩子的榜樣。

身教潛移默化影響孩子

媽媽的身教能潛移默化影響孩子，筆者兒子也快1歲半，正是模仿力爆發期──看見我刷牙，他就指着小牙刷要求一起刷；看到我擦地，他就隨手撿起紙片在地上來回掃動；看到我和別人打招呼，他也學着做……出自好奇的模仿，做多了自然就習慣了。這些細枝末節在孩子心中生根發芽，最終變成蒼天大樹，絕不可低估媽媽的影響力。

從金融界女強人回歸家庭，從全職媽媽再出發成為老闆和非牟利機構負責人，現在的Lena每天過得很充實，她自信地訴說︰「事業家庭兼得不是奢侈品。只要認定自己的『需要』，而非『想要』，少和外界比較，走自己的路，就不存在不可負擔的奢侈品！」

願這份隨遇而安傳遞給更多的媽媽！

《寰聽世界》──「潮媽寶典」每周二專訪新時代潮媽，分享超越自我，與孩子共同成長的故事。節目逢星期一至五下午2:00至4:00於港台普通話台（AM 621／FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北／FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。

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文：黄梓瑜

作者簡介﹕香港電台普通話台《寰聽世界》主持，訪問老手、潮媽新手，陪伴寶寶成長的同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

[Happy PaMa 教得樂 第346期]