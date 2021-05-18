喜閱愛麗絲：小王子閱讀樂滿fun

多元活動 結合視藝、科學教育

配合閱讀日主題《小王子》，透過TEAMS網上的閱讀活動，特設「423小王子網上閱讀嘉年華日」，除了讓學生認識這本名著外，亦藉此提高學生對閱讀其他名著的興趣。活動很多元化，列舉一部分，供學界參考：小王子心得及金句分享（校長和教師）、好書推介、小王子故事及評賞、小王子電子書閱讀、小王子角位書籤製作、閱讀小常識、小王子模型製作、課室漂書樂（閱讀科學書及不同版本的《小王子》）、「親親小王子」合影等。

小王子的身影還貫穿了閱讀月內的各項活動，好像以小王子為主題的「小王子Wordwall網上問答遊戲比賽」及「小王子書籤設計比賽」；「小王子STEM讀書會」（各年級學生在共讀小王子故事後，分別也認識玫瑰花結構、飛機的飛行原理及天文宇宙的知識）。在校園內更有不同的小王子展板佈置，供師生合影留念；並設有「認識小王子」小展覽等活動，製造濃厚的閱讀氛圍，令學生更投入閱讀活動。我們的小王子閱讀活動，還備有跨學科的延伸活動，都拍成了有趣的自學影片（幼兒親子網上課程），歡迎家長與子女一起瀏覽有關影片。

文：董雅詩

作者簡介﹕資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

[Happy PaMa 教得樂 第346期]