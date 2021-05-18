親子筆陣．窗邊的小荳荳：江湖中的小荳荳

從內向怕事變兇狠

小荳荳這個名字，跟面前鮮血染濕了校服襯衣的學生似乎很不配襯，但事實上這個小荳荳剛進校時，內向、怕事、身形瘦小，長年累月成為被欺負的對象，與面前的他完全相反。自從他跟了「大佬」後，意識到「弱肉強食」的道理，認為只要比別人兇，自己就不用當災……自此他開始180度轉變，變得不顧一切的兇狠。

小荳荳頭部披着血來到我的辦公室，目露凶光，好像是未回過神來。我就讓他先坐一會，給了他一些敷料先止血。他不理不睬，一副「他自己扭傷腳，與我無關」的模樣。坐了半小時，畢竟是累，剛才繃緊的臉容已經放鬆。我試探着問：「我猜應不是你動手打他，否則他應該不止這種傷勢了！」他表情帶點意外，像難以置信我會這樣信任他般，他突然如瀑布飛瀉般吐出以下的話：「不就是嗎！要是我要動手，頭頂流着血的一定不是我。我都還沒有弄清楚發生什麼事，對方就突然從後撲出來，把我推倒在地，害我撞穿了頭，然後對方自己扭傷腳。旁邊全部人都推斷是我打他，我根本沒有，我多久沒有跟人打架了！」愈說愈生氣……我當時想了一想，跟小荳荳說：「說起來也是啊！好像有一段時間沒有看到你來訓導處了。從良了嗎？」小荳荳回答說：「上次出事還沒守完行為……我已很克制了，可是全世界都不相信我。」

等一個機會 等一個關心 等一個信任

我默默聽着，再慢慢跟他說：「明白你在盡力改變自己，仍不獲別人信任，實在難受。記得你小時候，老是被欺負……」

說到這裏，16歲的大男孩小荳荳不禁滴下男兒淚來 ……

我時常堅信，沒有一個人，天生立志「我要做壞人」！到底經歷了什麼，才導致一個人變成一個十惡不赦的人呢？其實，每個人都在等一個機會，等一個關心，等一個問候，等一個可互相信任的人，等一個做回真我的機會。江湖中的小荳荳，早已離開了江湖，也離開了香港；但每次回港的時候，都會找我聊聊天，談談舊事，大笑一番！從前的戾氣不再，只剩下陽光與朝氣！

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

作者簡介﹕童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

[Happy PaMa 教得樂 第346期]