戲有益：積木大師「育女心經」︰玩物益智

文︰沈雅詩

Andy這個全球第13位亦是大中華區首位LEGO專業認證大師，當年全因媽媽送給他的一份禮物而與LEGO結緣。「6歲那年，媽媽買了人生第一盒LEGO積木給我，一玩便上癮了。」Andy生於單親家庭，他隨外公外婆居住，由於媽媽工作忙碌，兩母子不常見，那盒積木，便成為他的良伴。自此，每年生日或特別節日，每當Andy有機會自選禮物時，他都一定會選擇買LEGO，時光荏苒，一玩便35年了。

自由探索 發展興趣

在成長歲月中，Andy享受到很多自由探索的空間，所以當他成為爸爸後，也把相同的育兒觀，套用到10歲長女穎彤和7歲幼女穎翹的身上，他希望給小朋友一個快樂的童年，有更多玩樂時間。還以為這個大師會悉心栽培兩個女兒成為LEGO達人，怎知他說︰「大女兒對LEGO一點興趣也沒有，小女兒喜歡玩的，但亦有很多其他喜好。」

雖然穎彤沒有情傾LEGO，卻繼承了爸爸另一項興趣，「除了LEGO，我也很喜歡踢足球」。Andy透露，以往相約朋友在球場踢足球時，長女總在身旁，在耳濡目染下，穎彤自幼對這項運動充滿熱情，「我支持她發展自己興趣」。

替女兒轉校 更多時間踢波

Andy並非信口開河，為了讓女兒全情投入足球運動，他毅然替女兒轉校。「因為她以前那間學校很傳統，測考、功課多，更大問題是，學校不鼓勵女生踢足球，反而勸她參加田徑隊，這個我挺反感。」他透露，女兒轉到國際學校後，課業較輕鬆，每天都可以接受足球訓練，愈踢愈開心；至於穎翹，同樣在國際學校念書，而這個開心果亦參加了不少課外活動，溜冰、攀石、游泳……每樣都想涉獵，「小朋友能夠好好享受他們的童年，是做爸爸最樂見的」。

■模型展覽

80萬顆粒砌出大草原

Andy擅長以LEGO展現情景，憑一雙巧手，創造過不少話題作品，包括在2015年，應澳門藝術博物館邀請，以LEGO砌出故宮模型；在2017年底，更曾以250萬粒LEGO顆粒，打造了一艘逾8米長的大型立體模型船，創下健力士世界紀錄。最近，Andy又有新搞作，以超過80萬粒LEGO顆粒，拼砌出東非大草原及6隻超巨型草原動物，場面十分壯觀。展品將展出至6月尾，LEGO迷一定不容錯過！

V Walk東非遊學園

日期︰即日至6月27日

地點︰南昌站V Walk 2樓及地下中庭

費用︰全免

facebook︰VWalkhk

[Happy PaMa 教得樂 第346期]