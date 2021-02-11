本周FOCUS．採訪手記：備戰升小 專家分享叩門攻略

2022/23年度升小一的學生家長，可在各校校網留意直資、私立小學的小一收生程序資料，當中也有一些學校會舉行網上入學簡介會或講座，但報名日期可能與講座日期相隔一段日子，如果心儀某間小學，應多加留意網站更新，以免「蘇州過後無艇搭」。另外，今年9月打算入讀官津小一，但未在自行分配學位階段取得學額的小朋友，家長就要緊記6月2日統一派位放榜這大日子，也要為叩門作好準備。

機會是留給有準備的人，本報邀請了升學專家梁永樂在「小一叩門攻略」網上講座分享家長必須知道的叩門秘訣，據知他早已跟各區受歡迎的小學校長取得貼士，亦會在當中教大家製作portfolio。想知如何令學校留下好印象及增加獲取錄機會，便不要錯過這個講座了！

■INFO

梁永樂「小一叩門攻略」網上講座

日期：5月21日

時間：晚上7:00至8:30

費用：$250

截止報名日期：5月21日晚上6:00

報名連結：link.mingpao.com/69294.htm

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第346期]