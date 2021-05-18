幼園選校：非人人「受谷」 了解孩子特質勿錯配 揀啱幼園 先甜也能後甜

文︰沈雅詩

就家長選校時最常見的5大迷思，今期《HappyPaMa教得樂》請來升學專家趙榮德，以及中華基督教青年會幼稚園校長朱惠芳拆解。

學好英文不一定要靠NET

迷思1︰「平嘢無好嘢」，免費幼稚園不及收費幼稚園般好。

趙︰那就要先定義什麼是「好」。如果「好」是指課程較深、外籍教師（NET）較多，較大機會考入直資、私立小學等，那麼私立獨立幼稚園，的確比「幼稚園教育計劃」下的幼稚園「好」。由於受教育局所限，計劃內的幼稚園必須以母語教學，局方亦不會提供額外資源讓學校增聘NET。反之，私立獨立幼稚園的自由度較大，在市場主導下，學術水平、語境都勝一籌，因此學生考入重視兩文三語的直私小學，機會率亦較大。

但假如「好」的定義，是順應小朋友的天性，透過遊戲學習，讓他們讀得開心、愉快，那麼免費幼稚園都有很多「好」學校。我想指出，並非所有孩子也「受谷」的，胡亂錯配，只會適得其反，甚至令小朋友討厭上學，不利升小。假如家長擔心免費幼稚園的英語語境不夠，不妨平日多抽時間陪伴子女一起閱讀中、英文圖書，培養小朋友的閱讀興趣，我相信，愛閱讀的孩子，語文水平不會差。

朱︰現在即使是免費幼稚園，大部分也有NET的，以我學校為例，亦有兩個。其實政府在過去10年，一直推動由本地教師教授英語，因為只有本地教師，才最認識香港人的文化，了解香港學生學習英語的難處，而語常會（語文教育及研究常務委員會）亦有專為本地教師而設的英語課程，讓我們掌握教授英語的技巧和策略，我覺得成效不錯，至少我的學生不怕英語，而且很感興趣。

直私小學未必只收「神級」生

迷思2︰直私小學只收「神級」幼稚園學生。

趙︰實情是，愈來愈多直私小學不喜歡這類學生。我有些教育界朋友透露，某幾間連鎖幼稚園把「小一面試」變成常規課程，小朋友學足3年，面試表現當然優秀，但當他們考入直私小學後，便很快「走樣」。原因是這批學生，從小只慣於「操練」強記，而非真正理解，一、二年級尚可應付，但升上三年級後，課程艱深了，需要運用更多推理及常識，孩子的「老本」耗盡便現「真章」，導致成績一落千丈。反之，來自一般幼稚園的學生，他們成績好，是因為他們真的喜歡學習，不是逼出來，自然愈學愈開心，成績便愈來愈進步。正因為這樣，據聞有些名直資私小也漸漸改變收生策略，傾向錄取多些「平民」幼稚園的學生。

循序漸進 毋須提早催谷

迷思3︰讀書不是「先甜後苦」，就「先苦後甜」，早些催谷，升上小一便更容易適應。

趙︰這的確是香港教育的一大問題，不單幼稚園升上小學，就是小學升上中學，在課程上，都缺乏專人整合，以致每一個階段，都很難銜接。但我不相信，「先甜」便一定會「後苦」，學習旅程應該是「先甜」也「後甜」的。正如前述，「甜」的秘訣在於讓孩子愛上閱讀，一個愛看書的學生，語文不會差，應付各學科也會相對輕鬆。

朱︰其實教育局近幾年都很努力做幼小銜接，2017年新推的《幼稚園教育課程指引》也特別強調這個部分，亦提供培訓課程，讓小一教師更了解幼稚園的教學內容。我想說，一般情况下，幼稚園給學生的裝備，是足夠應付小學階段的學習，因此家長不用太過擔心，也毋須提早催谷。但當然，整個業界都需要通力合作，尤其小一各個學科，都應該循序漸進，由基本概念教起，不要刻意刪減、調深程度。

全日制不比半日制學得多

迷思4︰全日制幼稚園比半日制學得更多；讀上午班比讀下午班好。

朱︰若純粹比較正規學習課程，其實全日制和半日制幼稚園，學的都是一樣，沒有分別的。以我的幼稚園為例，全日制學生吃過午飯、玩一會兒，便要午睡休息，睡醒後吃些茶點，然後做功課或聽故事，便差不多放學了。因此，全日制學生不會比半日制學生學得多，但自理、跟別人相處溝通，則無疑有較多練習的機會。

至於讀上午班是否較好？不少專家也指出，小朋友吃過早餐去上學，吸收力、專注力都較佳。但是否代表所有孩子都應該報讀上午班呢？家長還需要考慮其他因素，包括自己家庭和小朋友的作息時間表，如果孩子偏向遲起牀的，那就無謂勉強他一定要讀上午班了，否則大家都辛苦。

參考質素評核報告

迷思5︰揀幼稚園都是靠口碑、憑感覺。

趙︰其實家長還可以參考教育局的質素評核報告，這是局方替全港參加「幼稚園教育計劃」約750間幼稚園所做的視學質素評核，資料全部上載教育局及學校網頁，比較客觀。評核着眼於學校管理、學與教、與家長溝通等，有讚有彈，亦有建議，家長不妨重點看看局方「彈」什麼，好壞便心中有數。

[Happy PaMa 教得樂 第346期]