從小壓抑性向 抑鬱焦慮 同志走出「內化恐同」困局

36歲的Alvin在成長過程中，一直抑壓着自己的同性戀傾向，不自覺地「內化」社會大眾對同性戀的負面觀點，引致內化恐同（Internalized Homophobia），更患上抑鬱症和焦慮症。

彩虹旗是支持性小眾平權運動的象徵。張煦峰（Alvin Cheung）在接受訪問當天胸前掛上彩虹頸鏈，既是「出櫃」的標誌，亦是認同自己的同志身分。他坦言最初戴着會害怕被看到，但彩虹頸鏈是對他的一個提醒。「最重要是坦白做回自己，做人光明磊落，我又不是做錯了什麼！」這條彩虹頸鏈購自台灣，他在2019年到當地參加同志遊行，看到街上同性伴侶手牽手，「原來是這樣舒服、自由的文化，希望香港都可以」！

Alvin此刻大方地公開自己的身分，沿路走來卻是荊棘滿途。

感自己「不正常」 假裝喜歡女生

他在基督教家庭成長，自小被灌輸同性戀是「罪」、「不正常」、「羞恥」、「不見得人」，但偏偏他對男生有感覺。早在幼稚園階段，Alvin已發現自己喜歡望男同學；他又記起小時候，澳洲的表哥來到Alvin家留宿，他倆感情要好。「我倆睡覺前聊天，我覺得好sweet、好warm。他要回澳洲時，我在機場強忍着淚水，因為心裏知道，如果被別人發現我為了一個男生而哭好醜怪！」

中學，Alvin認識一名男性朋友，視對方為知己，彼此會交換日記，常常聊天至半夜，「他跟女生拍拖，我會妒忌！但我不敢說是愛上他」。Alvin眼見社會不容許同性戀，生活上出現不少掙扎，「上網看男男色情資訊會有感覺，但我知道不對，於是逼自己看女生，內心又很想看男生，掙扎着……當時已種下恐同的種子」。

中學紀念冊寫「我不是gay」

青春期男生話題總離不開女同學，「跟男同學傾偈說女生，我會扮喜歡女生」。翻看中學紀念冊，自我介紹一欄寫上「我不是gay」。「恐同一直存在我內心，由小到大潛移默化，『入晒血』！」高中性教育課，教師說：「手長的人同性戀的比率較高。」同學聽罷馬上大笑，說某某同學手長。「雖然不是在笑我，但大家一提起同性戀就取笑，我又怎會承認自己是同性戀？」有天，媽媽突然問：「你是不是gay？」Alvin斬釘截鐵否認：「不是！黐線！」

大學一年級在朋友慫恿下跟女同學拍拖，但交往半年後女方提出分手。「跟她分手，我一點眼淚都沒有。我沒有對任何一個女生動心，只是朋友覺得我沒理由無拖拍，對此我感到很大壓力。」分手後，Alvin開展了一段同性友誼關係。男友人覺得他和其他男生不同，相處太親密，想離他而去。Alvin不想失去這個朋友，於是對他說：「我是有點不正常，喜歡男生，但我不想的，我小時候已經有這個感覺。」朋友說：「不要緊，同性戀可以改變。」Alvin說：「我都不想是同性戀，我都想正常，我參加了宗教輔導機構的『拗直治療』（性傾向改變治療）。」

赴「拗直治療」 叫家人「放心」

那是2005年，他21歲開始接受輔導，也正式向家人出櫃：「我是同性戀，但會接受治療，你放心。」治療過程需要禁慾，「想想都不應該，這欲望是罪疚、不健康、不正常；但就好似食慾，愈是不吃愈想吃。搭車望到男生，我就意識到要分散注意，便拿出《聖經》看」。此外，輔導員要Alvin與男性朋友保持「健康」的朋友界線，「好辛苦！上堂時候該不該坐他旁邊，也要掙扎一番，我驚坐他身旁會有親密感」。

現實這些壓抑更帶入夢境，一次夢見裸男，聽到神的強烈聲音，「我要去除淫思，夢中畫面就頓時消失，醒來後心跳冒汗」。接受大半年「治療」後，Alvin被轉介看精神科，確診有抑鬱症及焦慮症，甚至有自殺念頭，須接受藥物治療。Alvin自我反思：「我的抑鬱焦慮來自我內心許多的矛盾，自己攻擊自己，我不喜歡自己。如果我接受自己，沒有這個矛盾，便不會抑鬱焦慮，對嗎？」不過醫生回應是，「同性戀者特別多抑鬱焦慮，不信你看看研究」。

去除恐同創傷 媽媽支持

服藥半年，Alvin消瘦，連擅長的單簧管也沒氣力吹奏，被迫放棄音樂。「我決定不改變性傾向，開始感到人生有點希望。」媽媽不忍他繼續痛苦，也開始接受其同性戀身分，着他不要再參加性傾向輔導，還鼓勵他看同性戀韓劇。

「我單身8年，就是去除恐同對我造成的創傷，重新建立新生命。相信未來我會有伴侶或親密關係，也會幸福快樂，因為我愈來愈懂得愛自己及愛別人。」Alvin回想起來，恐同及性傾向治療影響他的自信、健康、人際關係、工作，至今仍在不停處理創傷。

文：李祖怡

編輯：林曉慧

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com