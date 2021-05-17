運動處方：動一動 防未老先衰

衰老泛指身體各方面的健康及功能上衰退，年紀愈大，衰老情况愈明顯。衰老徵狀包括整體衰弱、反應緩慢、活力減退、減少活動，甚至體重自然下降等。另外，衰老亦是認知障礙症其中一個高危因素。隨人口老化，公共衛生醫護人員察覺到，提早發現及介入，可以減慢、改善，甚至逆轉衰老狀况。

隨年紀增加，因身體生理變化會造成少肌症、骨質疏鬆及肌肉軟弱；如果有長期病患，衰老情况更為顯著。究竟如何預防及減慢衰老呢？我們可以從運動及飲食入手。

鍛煉肌肉 做帶氧、平衡、柔軟運動

帶氧運動如游水、跑步、踏單車、行山，好處是增強心肺功能，減少肌肉內的脂肪，提升肌肉運用氧氣的能力。另外，肌肉訓練也很重要，負重運動可以令肌肉密度增加，這樣可使動作更快和更有力。還有，柔軟運動如瑜伽、伸展動作，可增加關節柔軟度，運動時活動幅度更大。最後，不可或缺的平衡運動如太極，可以增強本體感，減低跌倒風險。

有關運動量建議，每星期要做150分鐘中強度帶氧運動，即運動期間還能說話但未能唱歌，每星期做4至5日，每次20至30分鐘。負重運動可選擇啞鈴、橡筋帶或器械，每項均有其特色和好處，亦有其限制。器械可以針對不同肌肉群組訓練，其限制及不方便之處當然是會比較貴及需要到指定地點做。而啞鈴的好處是方便，在家居也可以做，動作是功能性；但做錯動作可能會導致身體受傷。橡筋帶好處跟啞鈴差不多，動作可以更加有功能性，動作幅度可以很大，更多元化。

用力呼氣 放鬆吸氣

肌肉鍛煉需要做全身鍛煉，不能只做某部分，做的次數不用太多，做10至12次為1組，重複2至4組便可；建議每星期做2至3次，每次約1小時，開始前及完成後做10分鐘熱身及紓緩運動。選擇適當重量器具是非常重要，以舉8至10下適合。做動作時，用力時要呼氣，放鬆時吸氣。還要視乎個別長者的健康情况，如有冠心病、糖尿病或其他長期病患，最好先諮詢醫生。

運動最緊要是持之以恆，約同三五知己，定時定量做則更為理想，互相鼓勵和支持，能增加依從度及成為習慣。有恆心地做適當及適量的運動，再配合正確飲食模式，保持輕鬆心情，並保持活力和活躍，衰老是可以預防！

文：吳玉敏（註冊物理治療師、香港物理治療學會會員）