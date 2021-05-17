食好啲：一個壺有營輕便「自煮」

想在營內烹調簡單膳食，罐頭是方便之選，但冼雯菁提醒，要避免脂肪、鈉含量過高的罐頭，可選無加糖、鹽的罐頭粟米、番茄、雜豆、礦泉水浸吞拿魚，選擇時應留意罐頭成分表。

高糖：多於20克

高脂：多於15克

高鈉：多於600毫克（皆每100克計）

另外，包裝即食雞胸、茶葉蛋、即食非油炸麵類、無添加即食燕麥等亦是好選擇；不但不易變壞，而且只需用熱水浸泡便可，可補充碳水化合物、蛋白質及纖維。冼又教路，若條件許可，可帶備有蒸煮功能的便攜飯盒或燜燒壺、細刀及砌板，再自備「乾身」蔬菜如木耳、乾冬菇及乾豆、乾素肉粒等，準備糙米、白米，配合已浸泡的蔬菜或罐頭蒸飯。蒸飯盒亦可用來蒸番薯作早餐，高纖又有營。冼雯菁設計了以下兩款隔離營食物，不用天天「捱飯盒」。

■電熱水壺：鹵蛋豆腐米粉配粟米粒

材料：即食米粉1包、包裝鹵蛋1粒、迷你盒裝粟米粒1盒、乾豆腐半包

做法：

1.米粉加熱水浸泡3至5分鐘，可按個人需要加1/4包調味料

2.乾豆腐加入湯中浸泡至膨脹

3.粟米粒隔水，以開水過水1次，鋪在米粉上

4.鹵蛋切半，鋪在米粉上即成

貼士：

．如有可重種的豆苗，可洗半碗豆苗鋪在湯米旁，增加蔬菜攝取

．加適量鰹魚絲、麻油、芝麻粒、胡椒調味

■燜燒壺：蝦米素肉番薯藜麥飯

材料：素肉碎4湯匙、小蝦米1湯匙、番薯1細條、白米1/3杯、藜麥1/4杯、粟米粒2湯匙、乾冬菇片1湯匙、乾木耳絲1湯匙

做法：

1.洗淨冬菇片、木耳絲，分別浸泡4小時及1小時備用

2.用熱水浸泡素肉碎10分鐘

3.小蝦米、白米、藜麥洗淨

4.番薯洗淨，去皮切粒

5.燜燒壺注入過半的100℃熱水，加蓋搖勻燜3分鐘預熱，倒走熱水

6.將白米和藜麥放入燜燒壺，加滿100℃熱水加蓋燜30分鐘

7.倒走熱水，把其他材料放燜燒壺內

8.再倒入100℃熱水至八成滿，加蓋燜2小時即成

貼士：

．選擇能把食物內部煮熟逾75℃，並可長時間保存逾60℃的燜燒壺；煮熟後盡快食用

．不應以燜燒壺翻熱餸菜，或烹調易變壞食材，如牛奶

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