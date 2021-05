星期日文學‧果戈理的彼得堡故事：《鼻子》、歌劇與史太林

【明報專訊】今年的香港國際電影節中,我印象最深刻的作品,除了瑞典導演羅伊安德遜(Roy Andersson)的《明明無盡》(About Endlessness),還有俄羅斯導演安德烈哥沙諾夫斯基(Andrey Khrzhanovsky)的《鼻子,歌劇與史太林》(The Nose or the Conspiracy of Mavericks),以及另一位俄國導演岡查洛夫斯基(Andrei Konchalovsky)的《親愛的同志》(Dear Comrades!)。兩位導演都是一九三○年代末在莫斯科出生,果然是薑是老的辣,更難得的是,虎父無犬子,安德烈哥沙諾夫斯基的兒子伊亞(Ilya Khrzhanovsky),正是DAU拍攝計劃的導演。