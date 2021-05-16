社會實驗：試驗八年再出發 「黑窗里」轉陣地 再聚人心

背景

項目：「黑窗里」眾籌在深水埗開舖

目的：結合以往八年在油麻地德昌里的不同試驗，經營更大空間

人物：德昌里素食合作社成員十多人

原本搞乜？

蘇波榮抑或德昌里素食合作社？黑窗里又係乜？「2012年時佔領中環清場，我們去到油麻地，當時的舖是一個朋友先租下的，開頭想做一些社區二手店，因為他受松本哉影響，想試試在香港做。」Denise笑言，「我們去了那邊，算是佔領了那個地方，一起想有咩可以搞，開頭想做一些社區嘢，識吓附近的人，但唔係好諗到點開始，曾有以物易物計劃、搞禮物墟、做放映，都唔係好聚到人，直到2013年幫手夾租做蘇波榮，透過食物，門檻又好似低一點，幾年下來就與來吃東西的人建立一些基本的關係」。

蘇波榮一開始是數人合伙經營的串燒店，後來有德昌里素食合作社加入，再加上活化廳成員及朋友，三個單位攤分每星期各自經營兩三天，最後變成素食合作社全力接手，地方沿用「蘇波榮」的名字，食物自由定價，成員「無大台」合作，即沒誰是老闆、經理，人人都要參與商討店舖運作。店面淺窄，經廚房可往樓上infoshop（information+shop）「黑窗里」，放滿了書讓有興趣者來翻閱，也希望闢出讓人相遇交流的空間。

總結經驗

a. 自由定價 顛覆經濟模式

Nin解釋，自由定價讓食物與價錢脫鈎，窮人不一定永遠只能吃他們「付得起錢」的食物，「我們會煮世界各地的菜式，讓貧窮的人也接觸到這些食物。在我們的社會，只得一些錢，就只能負擔得起吃某些食物，而自由定價就是顛覆這樣的經濟模式」。在這個實驗裏，當然有人點滿食物付很少，也有人為一件蛋糕付幾百，Denise說：「有一次我好嬲的是，來者付很少錢，說不好吃卻吃很多，我就問你是否要用價錢來懲罰我們？心裏嬲的是你如何想我跟你的關係？他說不是懲罰，我讓他想想夜晚出街食一餐飯，不理好不好吃，一個主菜價錢多少、這區舖租多少、材料要幾多錢買、所付價錢是否合理。傾不一定是為了要他再付更多，或以後不要再來，而是知道我們因為他的行為有些感受，我覺得那次是做到的，他日後來不來，就由他去思考。」

讀文化研究出身的Karena在約2015年加入，回想自由定價是她一直參與的重要元素，也覺得理解支持的人比不理解的人多，「可能有些唔係咁開心的實驗結果，但都有很好的事，如上面老人院的老人家，可能食不到他們覺得有營養、好食的飯，他們也恆常一星期來幾次食飯，可以好安心坐下，食得好開心，擺低他們能夠負擔的價錢。大家認識大家，記得對方個樣，我覺得也好好」。

b. 共同決策 考驗友誼

素食合作社賺得不多，有盈餘時會「分車馬費」，每人可能有幾百一千，但不是計時薪，也非簡單除開人數平均分，Karena：「我們在這個模式的運作下，交租都好掹掹緊，有段時間應付租及食材成本後，除開平均每人可拿多少，大家再基於自己的需要調整，如今個月有成員壞了電腦或失去一些工作，需要多些；同時我覺得足夠的話，會多分些給她。」她說曾到其他餐廳工作，發現崗位的界線分得很清，「如員工會說你做咩洗杯，杯是我洗的；又或說我負責洗碗，多幾隻杯的話我不會碰；對於工作的方法有意見，都不會提出」。這個平等方法，似乎在建立理想又舒服的工作關係，但Denise不諱言：「其實唔一定好舒服㗎，即使有明確分工，如今天兩人負責煮，一人是樓面，但當碗堆到好高，見到有人得閒但沒有去洗，或現場有什麼需要也不補位，這就是考驗友誼的時候，我會想是現在嗌一句快點去洗碗，還是等到忟忟哋一次過講。」

不過他們沒就此覺得一人話晒事最好，在加拿大社運圈子長大的Nin說是因為友誼。本來只短暫來港的他，因菜園村抗爭留下，「當時認識的人，現在有些也在這群體當中，因為這班朋友，我留在香港超過十年」。Denise認為開始時先是朋友，後合作做這件事，令他們不輕易有摩擦就放棄關係，既有社運認識的同路人，後來加入的成員亦有食客、油麻地街坊，到今次預計六七月開新舖，有十多人參與，Gillian說往往商談很長時間，「大家都有參與提意見，但面對裝修、其他決定，有些成員為儲錢可能打住工，沒那麼多時間跟進，有時都會有情緒，但一直以來這都是大家建立關係的過程」。

c. infoshop 突破空間

樓下餐廳，樓上是infoshop，在德昌里的舖位，來訪的人要經過廚房才上到infoshop，會踏進那片空間的人多年來都很少，Nin說在外國的infoshop多是自行進佔空置地方，「基本上不交租，它通常聯繫着某些文化，如DIY、無政府主義者、左翼文化等，提供各方面的資訊，不過會傾向本來相信那些文化的人，才會到那裏去」。

Denise說「在我們的情况，可能因為有素食合作社，來infoshop的人反而未必本身很相信我們的方向、理念」，他們曾辦放映會、讀書組等活動，她想起其中一次讀書組想辦的主題是「社區」，「我們常說『社區』，香港用呢個字都用到爛，政府也說社區人情味，好似我們一聽到社區就覺得好warm好正，那次讀的書是篤爆這些幻想，社區其實是很恐怖的，你要向其他人打開，其他人亦然，在這打開的過程發生時，不知會發生什麼事，可能好麻煩，亦要take risk」。

她提到2012年佔領中環，「清場前我們已覺得，其實中環沒有社區，想接觸人、搞event，都是本身認識的人特意前來，到油麻地做素食合作社之後，多了很多機會識不同的人，學會跟他們說話，讓別人明白我們，這些機會是來到這邊才有」。但空間問題，令他們感受到很多限制，地方淺窄，以往把摺枱開到街上是延伸空間的方法，Karena說：「我們都試過在街上搞放映，但始終有空間的限制，唔知條街會否突然好多車、果欄會否好多推貨經過。」

停頓再開始

去年六月，在蘇波榮的實驗畫上句號，Denise說：「2019年運動後都少開咗，可能有時會約認識的朋友來食飯、傾偈，圍吓爐，去到疫情後就更少開，有些慣性、局限亦慢慢浮現，如樓上infoshop好少人用，我們的專注力亦放很多在素食合作社，似乎是時候有更大空間將這些放在一起，再去下一個階段。」

於是他們約定為下個實驗儲錢再聚合，今次更瞓身。「我們一直想實行自力更生計劃」，「之前租舖頭的朋友一路幫手交租，但我們好想自己試吓全情投入」，成員靠freelance、兼職支撐生活，現在租下深水埗一個兩層舖位，平衡經營情况後，會由原本只做晚市擴至兼做午市、下午茶，食物會有定價，但保留一款飽肚的主食作自由定價，一星期開店五六天，餘下一兩天作活動之用，樓上亦留作infoshop及放映、展覽空間，預計有幾名成員工作約四天，嘗試可否以此工作維生。

「入屋」會否變乖似cafe？

深水埗開店，他們也商討過會否成為只吸引人消費的空間，Denise說：「開頭未進入仔細操作時，自己ff（幻想）會否變到好乖？以前坐街邊好似好爽咁，現在入了屋，會否變到好似cafe？每個細節都有驚這件事，但我又好相信我的同伴，因為有這種警惕，加上我們日後在那邊做的事會邀請大家更深入地認識和交流，暫時沒這份擔心。」亦曾談過究竟是否仍需要經營一個實體空間，「時代的需要是連結，很多地方如好青年荼毒室、言志區，都是開一些據點連結不同的人，讓本身的社群再擴闊些，我們想做的都是這樣，做到地圖上其中一點」。

Gillian說：「我們會很羨慕其他地方如東京、法國、韓國、日本一些類似的空間」，如東京IRA（Irregular Rhythm Asylum），「裏面是infoshop加版畫團體，定期有聚會」，又如台灣的半路咖啡亦建立了文化交流之地，不過Nin認為infoshop是外國引入的概念，香港未必要照辦煮碗，「我在punk scene裏長大，到世界各地都能找到punks在哪裏，找到相關的infoshop，香港沒有這些，但我不覺得在這裏創出這些東西就是健康的做法」，談到會否擔心新舖像地下樂隊變主流，他說地下可以滲透顛覆主流，「就像我也不想永遠困在punk的世界，而是想世界變成punk，阿伯阿婆都變punk」。

因灰心而聚頭 為改變而繼續

2019年才加入的Mark是油麻地街坊，他說「在未有運動前，我已覺得這個地方冇得救，我是第一個好想離開這個城市的人，因為預視到自己的未來會為求生存，所有時間精力被佔據，覺得這件事很恐怖」，但這個實驗讓他仍願留下。Nin形容，「灰」正是他們一開頭聚在一起的原因，Denise感觸一路走來，灰心時刻很多，「碼頭罷工，罷完工只是加少少；村也是最後被拆，但有時我會想起，2014年在彌敦道跟人踢波，有個阿姨說了句，世上無樂土呀，但那一刻是，我們在踢波的那一刻便是」。Nin在2019年運動以來收到朋友信息，總說他們很失落，很想知道更多抽象的理論，「你知道嗎？他們覺得很有罪疚感，開始怪責自己，今天又食了麥當勞、起身返工像個奴隸，但這不是他們的錯，而是我們活在這個世界的狀况就是如此，我們怎樣打破這些孤立與罪疚感？當我們無法感覺自己可與其他人一起做些事，實在地為世界帶來改變，就會轉而追求抽象的東西、去尋自己的信念。我們想為最基本的事情打開一個空間，在這裏可以感到與他人同在，能與其他人相遇聊天，不必總是抱着愧疚困在家中」。

黑窗里，窗能讓身處內外的人溝通，黑蘊藏一切顏色，代表潛力與可能。Denise說比起佔領中環，「那時我們去到最後得番二十至三十人，沒人明我們搞咩，覺得我們霸住個地方自己玩，是廢青，行過也會鬧，我們跟現在一樣覺得個社會好多問題，但現在找到更多方法與人溝通，到油麻地後沒有愈做愈灰，反而愈來愈摸索到一些方法陪伴他人，或互相療癒，到大型運動和其他抗爭場合，只是規模變大了，對我而言，這些能力、空間是有增長」。在這群人心中，世界有更理想的模樣，便實踐出來，也繼續下去。可以改變什麼？Mark笑：「起碼改變到我唔想去外國先囉，大家意識到改變不到社會，這是對世界有想法的人都會經歷的階段，反而慢慢看身邊有什麼小的改變，不論是對自己打番個氣；街坊七八年由唔同你say hello到今日問你食咗咩，細微的事都是改變。這個城市一直好灰好灰，但我仍看到有好多好多希望在裏面。」

黑窗里眾籌詳情：bit.ly/3aXREnO

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 曾曉玲、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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