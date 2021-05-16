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2021年5月16日星期日
星期日生活
周日話題：在最暗的夜，我們追逐着光
追尋新神話
新血灌溉天地 ， 焦土種出了花
行政權流失故事系列：行政權隨年漸削 先從土地供應權說起
詩言志：詩人克薛之死：空洞、嘔吐、拒絕死亡
圖文城市
周日話題：Mirror，兩隻字：志氣
同場加映：未與時代同行的社工「廣告片」——《北斗同行》簡評
延伸閱讀：星光依然耀眼——淺談《北斗星》對社工發展的影響（節錄）
開門讀書：誰是陳澄波
讀書：從宰吃到烹調，從眩目到躊躇
阿貓阿狗：#109 觀鳥
十二因緣：羊羊
movie chic movie style：露宿者題材點亮港產寫實片
bringing up movie：把沉悶心釋放——談《她們最好的時光》
家明雜感：向《惡與他們的距離》致敬！
影片簡評
咩世界：第192期 ／追星
漫畫連載：That City那城 Vol. 46
星期日文學‧果戈理的彼得堡故事：《鼻子》、歌劇與史太林
{農業共同體達人}梁志剛 記錄土地抗爭 信農業救地球
讀食時光：來做電影美食：南部甜點
綠色生活：捕蟲植物吃什麼？ 蚊、蟑螂、麻雀？
ways of seeing：拉闊拉美文化 點止哲古華拉咁單一？
社會實驗：試驗八年再出發 「黑窗里」轉陣地 再聚人心
未來城市：想印但無紙？出版界災難——紙廠鬧紙荒
影片簡評
【明報專訊】《誣罪審判》 IIB
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周日話題：在最暗的夜，我們追逐着光
追尋新神話
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