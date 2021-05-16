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movie chic movie style：露宿者題材點亮港產寫實片

【明報專訊】去年《麥路人》上映，有說是54歲的郭富城改形象試做露宿者；今年吳鎮宇更以59歲在《濁水漂流》又做露宿者，社會寫實題材忽然重臨港產片。

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