揭開科技神秘面紗 編碼織出如詩藝術

若非CHAT六廠（六廠紡織文化藝術館）舉辦的「織碼如詩」展覽，一般人大概不會為意編織與編碼的關係。是次展覽的藝術總監、來自韓國的崔泰潤（Taeyoon Choi），本身是教育工作者，2013年時與友人共同創辦了詩意編程學院，舉辦具實驗的工作坊，一直以來，他都積極向大眾介紹編碼技術。

崔泰潤分享，在歷史上，紡織工作是人類文明的重大進步，電腦技術也是，它在最初是應用於紡織工業上的。例如提花織機在19世紀問世時，以打孔卡的程式操作，所以紡織和電腦運算的歷史緊密扣連，他們同樣面對「工藝與自動化」、「公式與實驗」等的張力，現在各種代碼變成自動化的工業工具，也逐漸被用以壓制和監視人民。

煎餃子學CPU運作

崔泰潤嘗試回到電腦科學的基本，讓每一個人知道自己都可以學習編碼。在展廳迴廊，展覽的第一部分，有一條名為《CPU餃子》的影片，以一個人如何學習煎餃子，比喻電腦的中央處理器（Central Processing Unit，CPU）如何運作，是崔泰潤以前舉辦的實驗工作坊之一。廚師收到的材料，是輸入，廚師就是中央處理器，理解煮食工序的是電腦算術邏輯單元，平底鑊是控制單元，對食譜和導師指導的記憶就等於電腦記憶體，煮好的餃子是輸出，多餘的餃子可以儲存，就放在儲存裝置。所以電腦的運算過程是不難理解的。

是次展覽的策展人是高橋瑞木，她也是CHAT六廠執行董事及首席策展人，她認為展覽其中一個最主要目標是demystification，也就是去神秘化，希望可以揭開電腦和編碼技術的神秘面紗，令大眾容易明白當中技術。所以轉入展廳一，崔泰潤以手製電腦，展示電腦的基本結構和系統，還準備了一些畫作解釋電腦的運作原理。油畫、繪圖和詩都是崔泰潤的藝術實踐方法，他用上畫作解釋科技概念。

關懷弱勢 教視障生編碼技術

另外，「關懷」是主題之一，高橋瑞木解釋，展覽希望可以探討如何提高科技的包容度，令更多殘障人士能夠運用電腦技術。崔泰潤邀請了藝術家好友參與今次展覽，其中藝術家克莉絲汀．孫．金（Christine Sun Kim），本身是聽障人士，她與崔泰潤合作舉辦《預防未來》的展演，思考如何用科技善待聽障人士和殘疾人士等社群。崔泰潤也曾與香港心光盲人院暨學校的視障學生合作，教授他們用編碼技術創作藝術品。

編碼和電腦技術不是大人的專利，不少孩子也喜歡這個展覽。藝術家安德列斯．安格利達克斯（Andreas Angelidakis）的作品是在南豐紗廠地下設置的《線軸柱式（DEMOS CHAT六廠）》，孩子把座位模組搬來搬去，玩得不亦樂乎。來到展覽廳，最吸引他們注意的應該是阿莫爾．穆洛茲（Amor Munoz）的《摩斯密碼桌上遊戲（物質與記憶）》，透過移動羊毛氈上的羊毛氈球體和圓柱體，小朋友可以了解摩斯密碼系統，創作自己的暗號。

在展廳二，設有「反學習」空間，呼應崔泰潤在展廳迴廊部分掛起的《反學習旗》。反學習的英文是unlearning，高橋瑞木指是不要視課堂上學習的知識為理所當然，而崔泰潤希望觀眾能親身體驗編碼與編織的過程，人們可以由此了解到，學習就是去與新事物溝通的過程。高橋瑞木也希望觀眾能夠自由地解釋和享受這個展覽。

●「織碼如詩」展覽

日期︰即日至7月18日

時間︰上午11:00至晚上7:00（逢周二休息）

地點︰荃灣白田壩街45號南豐紗廠CHAT六廠

網址︰bit.ly/3b5PimR

文：胡筱雯

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪