「脆」味關西風串炸 5月追加「1蚊串」

蘸自家製紅酒醬 酸甜減膩

忠師傅指現時店內約七成食材由日本直送，大部分為日本常見的串炸款式，例如雞肉、年糕、蝦等。他提到日本人吃肉類串炸時不太講究部位，因此他再進一步改良食材，細分不同部分，比如牛肉分西冷和牛柳，迎合不同人的喜好。海鮮會選用刺身級數的天使蝦、日本真蠔，再炸至半生熟，肉便不會過老。因應港人喜歡組合食材的口味和打卡文化，忠師傅加入少數賣相精緻的原創菜式，蝦餅三文魚子便是其一。將白蝦蓉和甜蝦蓉混合製成蝦餅，油炸後在蝦餅面上放自家製塔塔醬和三文魚子，造型別致之餘，蝦的鮮甜巧妙地和三文魚子的鹹香配搭得十分出色。

不得不提的是，店內還有隱藏餐牌，主打時令食材，例如5至6月當造的真鯛魚白子和香魚仔；同時也有創新料理，特別推介港島臭豆腐，炸至金黃色香脆，微臭內嫩，可配搭自家製八丁味噌醬，味道像甜醬加辣椒醬，甚有昔日街頭小吃的風味。

● MO MO Kushiage

開幕優惠：即日至5月31日全店食品可享八折優惠（飲品除外），並可以$1追加指定串炸，每人每次只限加購2串

註：相中食物價錢為正價

地址：尖沙嘴厚福街12至12A 藍馬商業大廈21樓

查詢：5404 3764