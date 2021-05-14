Omakase居酒屋落戶土瓜灣 鑽進「日本內街」 串串驚喜

在土瓜灣這個舊區，近日佇立了一個「日本巴士站」，引起街坊討論，原來是新居酒屋十戶在店外設置的日式場景；入店後更精彩，映入眼簾的是模仿日本縱橫交錯的內街，仿居酒屋等「建築物」鱗次櫛比，恍若置身東京下町之中，打卡一流，美中不足是裝修太新，尚欠一些懷舊風情。

十戶開業逾4個月，主打串燒，由入行逾20年的主廚楊哲賢（賢師傅）主理，他會在open bar用日本串燒店常用的燒烤爐，在客人面前燒烤。店內供應逾30款常見和創新款式串燒，別嫌常見款式太普通，賢師傅照樣落足心機準備和製作。他透露最拿手是燒雞翼，精選每隻約重120克、連翼尖的阿波尾雞翼，貪其肉多脂肪少雞皮薄，雞翼燒至金黃色，入口脆薄，肉嫩多汁。

雞內臟串燒 本地貨更鮮甜

他說日本食材質素雖高，但始終以急凍貨為主，有些串燒要用新鮮貨才好吃。例如雞心、雞肝和雞腎，用急凍貨燒出來會比較「粉」、易散，要用新鮮貨才鮮甜和有口感。即使處理新鮮內臟的工夫比較多，例如雞心要切開清理血管、血塊，雞肝要浸於清酒中辟腥，雞腎要切開後清理沙石，但為了味道，賢師傅再辛苦些也要堅持用鮮貨。

自創雞皮茄子 皮脆鹹香

為了保持新鮮感，賢師傅亦會不斷創作新口味，5月新作有雞皮茄子、蝦肉墨魚棒和豚肉蠔串等。雞皮茄子以阿波尾雞髀皮裹上日本細茄子，皮脆薄如腐皮，茄子則用赤味噌調味，夠晒鹹香。蝦肉墨魚棒則是將新鮮墨魚和虎蝦打成膠，加入飛魚子和葱花，入口夠鮮味和爽甜。豚肉蠔串選用西班牙伊比利亞豬腩肉片包裹廣島蠔，燒烤時腩肉變得焦香，油脂滲入蠔中，令鮮味再提升。其他烤物推介有手燒大白鱔魚，選用台灣逾2斤重的白鱔燒製，外脆肉嫩，吃起來啖啖肉，沒腥味，蘸點由鰻魚骨熬製成的鰻魚汁吃，更有提鮮作用。

吃串燒，有人喜歡逐串柯打，慢慢品嘗；不過若要吃得豐足的話，不妨嘗試以串燒為主角的「料理長發辦」套餐，價錢由$488起，每天晚市及周末午市供應，有齊前菜、沙律、5款時令刺身、6款串燒、丼物或烏冬、湯品及甜品，款式不定，全由賢師傅發辦。店內另有刺身、炸物等其他選擇，炸物中，記者推介炸明太子粟米天麩羅，甜美粟米塊夾着明太子，鹹甜交融，口感獨特。

歎特色清酒 唎酒師教配搭

順帶一提，十戶有駐場唎酒師，可即場向客人建議清酒與美食如何配搭。現時店內供應30多款清酒，以創新口味居多，有別傳統的辛辣形象。例如是來自山口縣的Ohmine 3grain，酒味偏甜，帶有麝香葡萄般的果香，適合搭配刺身、海鮮及雞肉串燒；另一款「白木久Black label純米無濾過——火原酒のvibrant」，black label系列泛指使用黑麴釀造的清酒，酸味尤其突出，搭配牛肉、雞肝等較濃味食物，能夠中和油膩感，同時提升食物味道，值得一試。

● 十戶

地址：土瓜灣馬頭圍道89至93號 福星大廈地下

查詢：6019 3998

文：陳麗斯

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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