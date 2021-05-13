show case：大膽拼湊 穿出普普藝術風 豹紋散發光澤 活力奔放

雖然並未步入盛夏，Dior卻急不及待把早秋系列推出市場，但只要其設計、意念配合當下所需，系列的季度名稱其實並不怎麼重要，加上時尚產業競爭激烈，即使並非主季度系列，品牌亦將豐富的意念灌於系列設計中，對時裝愛好者來說當然是歡迎之至。Dior的2021早秋系列，品牌創意總監Maria Grazia Chiuri的創作靈感擷取自其往返各地與工藝坊之間的互動過程。驟耳聽來概念有點像collage拼貼畫一樣，取材自南轅北轍的圖像，但基於相同的概念拼湊組成，作品的視覺效果雖然帶點迥異，但表達的信息卻不模糊失焦。

從不同範疇創作者汲取靈感

Maria Grazia Chiuri今次的設計藍本，主要來自敢於跨越界限的普普藝術（Pop Art）。她首先取材於品牌創辦人Christian Dior長期合作的繆斯女神Mizza Bricard，系列中令人印象最深刻的豹紋圖案，就是啟發自Mizza Bricard最愛的皮草大衣和配飾，成為系列不可或缺的亮點。Maria Grazia Chiuri同時從其他不同範疇的創作者中汲取靈感，例如英國藝術家Richard Hamilton的英式普普風格，其創作於1956年的著名拼貼作品 Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?，就是大膽開創的表表者；意大利藝術家Marco Lodola為新未來主義下定義的鮮艷色彩；Andy Warhol以意大利文藝復興畫家Paolo Uccello的畫作中取材，二次創作而成的迷幻美學；亦有向意大利時裝設計師Elio Fiorucci取經，Fiorucci那大膽妄為的設計風格，可算是最能表現普普美學的時裝品牌。而Maria Grazia Chiuri為系列注入的青春活力，概念則來自K-pop女團Blackpink那些洋溢動感活力的曲風和節奏。

魚網格仔黑白間條 英式龐克風格

在諸多靈感繆斯的啟發下，系列包含各種可能，並驅使人探索時裝的動力和精神。例如之前提及的豹紋印花，落在Bar Jacket、連帽風褸、恤衫裙、大衣和各種配飾等，有些以真絲為面料，令豹紋散發奇異光澤，一洗老氣橫秋之感兼帶來莫名的奔放活力。Millefleurs百花圖案猶如在天鵝絨上綻放，亦有如collage般將不同的百花圖案拼貼起來。刺繡綴上大顆的閃片，配上青春可人的迷你裙。魚網內襯背心和襪褲、艷紅格仔及黑白間條圖案，都是衍生英式龐克風格的催化劑。多款剪裁和印花各異的白色T恤、心心圖案、噴火恐龍的刺繡和鏈墜等，亦為系列帶來點睛效果。

查詢：Dior 2524 8277（Landmark店）

文：溫兆明

協力：康詠然

模特兒：Eliza（Liberté Management）

化妝及髮型：Chris Lam

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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