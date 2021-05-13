毛髮化身「寶石」首飾 留住愛寵珍貴回憶

方便佩戴 貼身守護

2020年初香港風雨飄搖，an ordinary project創辦人陳愷寧（Shanade）大膽成立了寵物寶石工作室。

Shanade回憶，當時曾陷入情緒低谷，常到一個有養貓的朋友家裏，某次她心情低落，具靈性的貓咪主動走過來讓她摸牠的頭，撫慰了她的心；而另一個朋友在旅行期間，家中愛貓突然逝世，因此希望做些事情去紀念牠，碰巧朋友有留起貓的毛髮，於是她靈機一觸，結合自己做珠寶設計的經驗，用寵物毛髮做出仿寶石首飾，讓毛孩主人彷彿能把牠們貼身守護，可以紀念已逝的愛寵，也可以為在生的寵物留個紀念。

顏色源自毛髮 獨一無二

不同形狀的「寶石」，配上項鏈、手鏈或戒指，在陽光下閃閃發亮，看起來幾乎跟真的寶石一般；但細看之下，毛髮紋路仍清晰可見。「我花了很長的時間思考怎樣做去令它更加像一顆真的寶石，而依然保留寵物毛髮在裏面。我希望這件事就像主人的小秘密一般，就算你戴它出街，也不需要跟別人解釋這個就是我寵物的毛。」Shanade說。每顆「寶石」的顏色不一，皆因它來自寵物毛髮顏色。她表示，除了貓狗毛髮外，也有客人以自己養的兔子、鸚鵡，甚至刺蝟等毛髮交給她做「寶石」；而除了毛髮外，也有客人會在「寶石」中加入毛孩的指甲、小牙、鬍鬚等，令自己的「寶石」更獨一無二。

修讀產品設計的她，在設計首飾配件時也花了不少心思，例如她觀察到香港女士多喜歡較casual的首飾款式，所以設計出仿手繩款的銀製手鏈；至於男士則可以把胸針扣在領口或帽子上。「寶石」有半圓、心形等多款形狀可選，製作「寶石」中使用的水晶滴膠材料則來自日本：「這款滴膠硬度較高，而且不易發黃。」客人可以選擇把寵物毛髮交給Shanade，訂做「寶石」首飾；也可選擇參加工作坊，親手做出屬於自己的紀念首飾。訂做首飾和工作坊價錢一樣，而製作不同大小的「寶石」價錢亦劃一，原來Shanade在這方面也思考過一番：「你一定會想追求這個（寵物紀念品）是近乎完美或者自己最想要的，所以我想客人應基於哪一種最適合自己來選擇，而不是基於價錢。」

主人親自製作 撫平傷痛

為寵物製作紀念品，往往是主人幫自己留住毛孩美好回憶的方法之一。Shanade的客人劉小姐，她的愛貓「阿屎」過身後兩星期，看見an ordinary project臉書專頁上的漂亮首飾照片，便決定以阿屎的毛髮和平日掉下來的指甲做戒指、項鏈和手鏈去留住牠的「痕迹」。「雖然知道導師做出來一定最漂亮；但又覺得自己可以親手將牠的毛髮放進去，自己戴在身上，有另一種意義，所以決定上workshop。導師提議我可以在『寶石』中加入牠的指甲，我覺得又有毛髮又有指甲，感覺很完整。」劉小姐說。

「阿屎」是劉小姐19年前收養的，當時牠才2個多月大，十分瘦弱，舌頭潰爛發炎，完全無法進食和排泄；幸而在她的悉心照料下，最後存活下來。阿屎大大鼓勵了當時失意的劉小姐：「一隻那麼瘦小的小貓也那麼努力想生存，所以自己做人遇到多難的事也應該繼續努力生存。」相伴19年，她早已視「阿屎」如女兒一樣，牠離世時萬分不捨。

做好寵物「寶石」首飾後，劉小姐十分高興：「我覺得我終於可以留低佢。」她現在每天都會戴上戒指，「以前牠留在家，不可以帶牠出街；現在反而出街都可以帶着牠」。

■an ordinary project

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查詢：5608 3620

■做法：DIY寵物仿寶石首飾5部曲

an ordinary project創辦人Shanade為我們示範了寵物仿寶石首飾的製作方法。

1.先預備好寵物的毛髮（大約半個手掌大小），從中分開較粗的作為面毛，以及較幼的作為底毛。

2.把閃粉跟底毛混合，以模仿寶石閃耀效果。

3.在寶石模具中先滴上一層滴膠作保護層，固化後再滴上滴膠，然後放入面毛，作為寶石的表面花紋。

4.在模具中再滴上一層滴膠，加入底毛，作為寶石的底層顏色基調。再滴上滴膠，加入彩虹紙，以模仿寶石七彩效果。

5.在滴膠固化後脫模，把邊緣磨至光滑，配上首飾配件。

文：鄧捷

編輯：梁小玲

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