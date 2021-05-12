Double F：由張國榮到方中信

始終是研究張國榮的專家，她講述《胭脂扣》一段尤為精彩，當然我們知道在陰間等了53年上來陽間找人的如花，這場約定暗合了《中英聯合聲明》草簽時提出的50年不變。而如花尋尋覓覓，最後發現十二少當年沒有死去，苟且而生，見面一刻，一切幻滅，洛楓小姐說得感觸：「現在回看感觸很大，面對一個無法給你承諾的人，她不能做點什麼，她不能殺了他，不能叫他即刻殉情，不可能，十二少已經年老色衰了，承諾已經變了質。唯一方法就是撤退，離開陽間輪迴再生。到了最後，今天再看這部電影，你會追問承諾：誰給出了承諾……所有東西，以前能夠掌握的已經不在手上。」

很多人知道《胭脂扣》，洛楓的講解卻叫我想起，另一場橫跨50年的約定，不過今次不是由過去來到現在，尋找早已失去的，並在最後放手、放開所有，回憶也不再重要，倒帶着多一點希望與愛。說的是與《胭脂扣》寫於差不多時期，又同樣改編為電影，早《胭脂扣》數月上映的《朝花夕拾》。師太亦舒半化身其兄，也信手拈來一個科幻故事：由未來走錯空間來到現在的陸宜，遇上方中信，本對承諾不置可否，卻在終要離去當下回到未來時，在即將失去中察覺承諾與回憶之重。

守約的人被遺忘

《朝花夕拾》借用了魯迅的書名，也表明了一種錯誤的時間觀，固然講的是陸宜誤闖時空之門，又何嘗不是香港這種一直的邊緣地帶、錯誤時機引致的曖昧處境？尤其這種處境與氛圍，影響社會每一層面，當然包括流行文學——小說的內容當然或多或少是香港的隱喻，比如陸宜想回去未來，叫方中信幫她聯絡國防部，方的回答是：「雙陽市沒有國防部，雙陽市不是一個國家，你忘了？」而陸才恍然大悟，記起這一重來，在亦舒設想的未來中，雙陽市沒有擺脫現在之命運，一樣是一座城市。

《胭脂扣》是從過去來到現在，結果立約之人早已毁約，《朝花夕拾》則是50年後的人到50年前的時空一遊，卻在回到本來的時空後，發現承諾愛她之人在她走後一直愛着她。當年這套電影不若書本叫座，票房比《胭脂扣》差太遠了。而由張國榮到方中信，畫面裏沒有守住約定的十二少成了香港電影史上永恒的經典，在電影裏守住承諾愛足餘生的角色方中信，卻隨着電影沒有太賣座而漸為人忘記了。

想看洛楓小姐的短片，去YouTube尋找「文學告白Brunch」及「洛楓」就可找到。

文：方太初