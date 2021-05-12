英國莊主舊藏 估價逾千萬 黃花梨交椅 神獸顯尊榮

黃花梨家具在拍場上一向搶手，變化多端的木紋、芳香的味道、精細的造工及高雅的設計俘虜不少富豪心。這套為數20多件的中式家具，曾經是英國赫維寧漢莊園（Heveningham Hall）主人的珍寶，即將在香港佳士得上拍。

赫維寧漢莊園位於英國的薩福克郡（county of Suffolk），附近一帶是農田和森林，是當地首屈一指的貴族莊園。莊園大有來頭，在1770年代由Gerald Vanneck男爵興建，委派英格蘭銀行的建築師Robert Taylor設計；落成年代相當於中國康熙晚期至乾隆初期，那恰巧是明式家具流行、清式家具嶄露頭角的時期。中國明清時代的家具特徵是耐用、線條簡潔優美，傳入英國後俘虜不少當地達官貴人的心。

部分藏品收錄於花梨家具專書

莊園家族後人對質優料靚的黃花梨家具情有獨鍾，花數十年精心蒐羅得這批木紋悅目、呈深邃金色的珍品。香港家居中西合璧並非新奇事，但在英國來說可說是大膽創新，這種跨文化配搭並無違和感。這批家具多由佳士得釋出，並由重要的古董商經手，部分被收錄於著名的古典家具專書《中國花梨家具圖考》，來源清楚。

交椅較官帽椅罕見 權貴出行使用

佳士得中國瓷器及藝術品部專家Kate Hunt指，系列中最吸睛是一張明末清初黃花梨麒麟紋圈背交椅。「椅子品相如此美好，在中國以外的地方發現十分難得！」黃花梨木材堅硬耐用，要裁砌成有弧度的圈背，對工匠來說是極大考驗。相對於較常見、線條筆直的官帽椅，交椅十分罕見，屬家具中的最高等級。Kate Hunt指僅有30多張類似款式存世，而存世品大部分由官方機構珍藏，仍存於私人收藏、在市場流通的極少有。

交椅設計特別，可折疊、便於攜帶，適合打獵、會見外使或出行遊玩時用。交椅在古代象徵權力和地位，只有掌權者才能擁有，歷史可上溯至東漢。香港人其實對「交椅」並不陌生，即我們常說「第一把交椅」中的「交椅」。Kate Hunt說交椅背上雕刻的麒麟神獸也有故事。麒麟象徵官吏品級，只有公侯及駙馬才有權使用麒麟紋樣。她指皇帝離宮出巡時也會以這類交椅作龍座，相信這張交椅的主人十分顯貴。 v

佳士得中國瓷器及工藝精品部主管及高級副總裁Marco Almeida補充，暫未有資料證實其首任主人的身分，很大機會是顯赫的達官貴人或皇室成員。此系列其他拍品亦同樣精彩，包括一張清18世紀黃花梨四合如意團螭紋圍子六柱架子牀，以及珍罕的遼代金屬製品。●

赫維寧漢莊園中國古典家具專場拍賣

日期：5月28日

地點：香港灣仔港灣道1號

香港會議展覽中心展覽廳3D

查詢：www.christies.com

● 知多啲

中式家具藏家必讀寶典

中式家具收藏家有兩本必讀天書。第一本是1944年德國專家出版的《中國花梨家具圖考》，出版後激發西方藝術和室內設計界的關注。

另一本是中國明式家具專家王世襄撰寫的《明式家具珍賞》。此書在1985年於香港首發，大大加深本地藏家的知識。2000年以後，中式家具的相關研究、展覽及拍賣非常活躍，與其他門類古董拍品並駕齊驅。

文：呂一心

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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